習近平回信勉勵培僑中學學生 鄭雁雄：體現主席對香港青少年關懷

國家主席習近平周一(24日)向培僑中學高中一年級全體學生回信，勉勵學生。中聯辦主任鄭雁雄昨日受中央委託，到培僑中學宣讀習近平給學生的回信，提到知道學生參與活動後「深刻體會到身為中國人的自豪」、「身為香港年輕一代的使命與擔當」後，感到很欣慰；期望學生深入了解祖國的歷史文化和現實國情，為建設香港及民族復興貢獻力量。行政長官李家超向習近平表達謝意，指信中字裏行間彰顯習近平對青年履行香港年輕一代的使命與擔當的殷切期許。

習近平的回信中提及，得知學生通過參與在韓志願軍烈士遺骸歸國安葬儀式、與「天宮」航天員互動等活動，更加深刻體會到身為中國人的自豪、身為香港年輕一代的使命與擔當，感到很欣慰。信中又提到，愛國主義是中華民族精神的核心，廣大香港同胞素有愛國愛港光榮傳統，亦是「一國兩制」行穩致遠的重要基礎，早日成長為可堪大任的棟樑之材。習近平又指出，愛國主義是中華民族精神的核心，廣大香港同胞素有愛國愛港光榮傳統，這是「一國兩制」行穩致遠的重要基礎。習近平又在信中提到，希望學生把讀萬卷書行萬里路結合起來，深刻認識世界發展大勢，深入了解祖國的歷史文化和現實國情，厚植家國情懷，錘煉過硬本領，早日成長為可堪大任的棟樑之材，為建設美好香港、實現民族復興積極貢獻力量。

鄭雁雄於宣讀回信後表示，習近平一直關心著香港青少年，寄語香港社會「要特別關心關愛青年人」，回信體現習近平對香港青年提出熱切期待，充分體現了對香港青少年的親切關懷和祝福勉勵，對「一國兩制」事業行穩致遠、愛國傳統代代相傳的殷切期望。

李家超表示，由衷感謝習主席給香港培僑中學高一年級全體學生的回信，信中字裏行間彰顯主席對青年履行香港年輕一代的使命與擔當的殷切期許。他又指，政府定會推動和加強愛國主義和國民教育，讓他們成為愛國愛港、具備世界視野、有抱負的新一代，推進「一國兩制」在香港實踐行穩致遠，為建設美好香港、實現民族復興積極貢獻力量。

校長︰學生對回信感興奮

培僑中學校長伍煥杰向本報表示，校方在習近平來港視察後，切實地實踐了愛國主義教育課程，當時藉他訪港一周年作出匯報。他指學生對習主席的回信感到十分興奮，感謝習主席在百忙之中抽空回信。參與寫信的學生代表表示，會努力增長才幹，成為立足香港、胸懷祖國並擁有國際視野的新時代青年。