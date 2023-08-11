習近平回信香港學生　李家超﹕是對整個教育界的重要指引

國家主席習近平上月於向香港培僑中學學生回信，表達對香港年輕一代的期盼，勉勵同學要結合讀萬卷書行萬里路，深刻認識世界發展大勢和國情。特區政府今日在政府總部舉辦「國家主席回信香港學生的重要精神」分享會，有約230人出席，包括中聯辦副主任盧新寧、培僑中學校監曾鈺成、港區全國人大代表及政協常委、培僑中學等學校師生。行政長官李家超致辭時表示，習主席的回信對於由治及興的香港意義重大，彰顯對香港學生的關懷和勉勵，是對全港學校的激勵，亦是整個教育界的重要指引。

李家超說，特區政府致力加強愛國主義教育和國民教育，讓學生從小了解祖國的歷史文化和國情，「厚植」家國情懷，加強他們的國民身分認同和民族自豪感，以及共同維護國家安全的意識。他期望香港教育界認真研讀及領會習近平回信的內容，共同為香港培養「可堪大任的棟樑之才」而努力。