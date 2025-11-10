習近平宣布第15屆全運會開幕

李家超：全力辦好賽事

參賽代表團入場後，全體起立，升起中華人民共和國國旗，奏唱中華人民共和國國歌。廣東省委書記黃坤明、香港特首李家超及澳門特首岑浩輝先後致辭。黃坤明稱本屆全運會首次由粵港澳三地聯合承辦，「這是我們的榮光，激勵我們逐夢未來、自信自強，奮力譜寫灣區發展實踐的新篇章。」李家超致辭時稱，香港特區政府對於肩負使命，感到無比振奮，定當不負重託，全力辦好賽事。在今屆全運會，香港派出歷來最大規模代表團參加全運會，抱括逾600名運動員出戰28個競體項目。