翠屏北邨老翁晾衫失足險墮樓 英勇捉腳救人市民獲嘉許

今年7月12日，觀塘翠屏北邨翠柳樓一名77歲長者晾衫期間失足跌出7樓窗外，腳部卡在晾衫架上倒吊，幸獲熱心市民陸貽聰發現，趕至涉事單位破門入屋走至窗邊捉緊其腿部，及後多位消防員及警員到場支援，近半小時後將事主救回屋內。消防處昨在觀塘消防局舉行九龍總區高級指揮官嘉許狀及優良表現記錄頒授典禮，表揚事件中人員的傑出表現。陸貽聰及另一熱心救人市民陳耀邦（未有出席）獲高級指揮官嘉許狀表揚，5名消防人員獲優良表現紀錄，5名警員獲感謝信。

人生最長20分鐘：「雙腳都已經離地」

率先破門入屋的陸貽聰表示當日於家中聽到附近單位有人呼救的聲音，伸出頭發現一名老翁倒吊晾衣架命懸一線，他即前往救人，坦言破門前曾擔心觸犯非法入屋罪，但很快將這個想法拋諸腦後，「有咩事都係救咗人先。」，他入屋後捉緊伯伯腳部並固定其身體，及後向街外大嗌救命，感嘆當時是人生經歷最長的20分鐘：「隨著時間越來越長，體力消耗越來越大，當時只能用肚子和手夾住窗臺，最後雙腳都已經離地，地下全部都是我的汗，發不了力，幸好消防員及時來到。」他事後發覺腹部因長時間壓着變得瘀青，強調每一名伸出援手的市民都是無名英雄，「其實每一天都有很多好事在我們身邊發生，很多優秀的團隊和個人在發光發熱」。