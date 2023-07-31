翹英教育突全線結業 有家長稱損失五萬 教育局：何文田廣場無翹英註冊 分析：競爭加劇難生存

連鎖教育中心翹英教育日前突然宣布結業。中心在門口貼出告示指「已完成歷史任務」，並於「7月29日關閉中心」，惟未有交代結業原因及發還款項詳情。有家長及學生昨親身到已停業的分社了解，亦有受影響家長成立「苦主群組」，並有人表示已報警求助。教育局指，九龍何文田廣場並沒有名為「翹英教育」的註冊學校，如發現有學校涉嫌違反《教育條例》，會按機制適切處理。有補習業界人士指，近年報考文憑試考生下跌，加上補習社愈開愈多，在需求減少而競爭加劇的情況下，補習社生存愈加困難。攝影：陳奕釗
翹英教育日前(29日)突然全線結業，5間分別位於何文田、康怡、小西灣、筲箕灣及柴灣的補習中心昨日均未有營業。現場所見，店內的桌子、椅子、教材和文件等仍未移走，多名家長昨分別到不同地區的補習中心了解情況。中心門外貼有英文版的結業告示，當中提到因已經「完成歷史任務」(our historical mission has been fulfilled)而全線結業。此外，通告亦提到，有意領回學習材料、獎盃或獎狀等物品的學生，必須在下周六或之前，把住址和姓名發送至特定的電話號碼，逾期不會處理，惟整篇通告都未有談及退款安排。
此外，翹英教育亦有以加盟形式與提供課程的Eye Level公司合作，Eye Level發聲明指，因翹英教育旗下教室運作安排不當，違反雙方訂下的合作協議，故原定下月1日起結束合作關係。海關接獲過百宗舉報，昨在補習社大門貼上通告，指已就事件展開調查，並已成立專責隊伍協助受影響的消費者。
有受影響的家長在社交網站及通訊軟件成立「苦主群組」，有家長表示，已繳交了半年學費，對於補習中心突然結業感到不知所措；亦有家長稱損失達５萬元；有家長更懷疑受騙。另有導師稱被拖欠薪金。
翹英教育董事彭芷彤曾回覆傳媒時表示，近期太多負面信息影響教師工作，正商討重開部分中心，又表示或有家長願意接手。
教育局：若發現違反《教育條例》會適切處理
教育局表示，九龍何文田廣場並沒有名為「翹英教育」的註冊學校，亦沒有收到有關位於何文田廣場的註冊學校結束營辦的通知或求助。局方表示，如發現有學校涉嫌違反《教育條例》，會按機制適切處理。局方又指，沒有收到相關學校結束營辦的通知，惟收到有關學校的學生家長就退還已繳交學費事宜的查詢及求助。
警方表示，最少接獲2宗相關報案，涉及補習中心結業，未能取回預繳費用，暫時列作雜項案件處理。消委會則獲1宗投訴，涉及已預繳學費但未獲安排課堂。另外，積金局指，已就受託人早前報告該補習社懷疑拖欠強積金供款一事，展開調查及跟進，並成功追討部分欠款，當局亦會代受影響僱員就餘下欠款提出民事申索。勞工處表示關注事件，會為受影響員工提供協助。
學生人數下跌 競爭激烈難生存
補習名師張欣欣向本報表示，由於出生率下降，報考DSE的考生人數愈來愈少，形容補習社的客源「已少了一大截」；加上現時不少年輕人創業開辦補習社，故整體市況是「需求少了但競爭大了」。張欣欣又指，通常學生到補習社都是主攻DSE，但近年本港掀移民潮，有部分有移民傾向的家庭或停止補習，亦有人選擇IB課程，故補習社面臨不少挑戰。
學博教育創辦人林栢勤稱，疫後補習社生意的復常步伐比預期中緩慢，因疫後模式有改變，部分學生更願意接受線上課程，但此舉亦令學生忠誠度下降，流失率會較高。他舉例，其中心線上課程的續報率比現場上課學生的續報率低大約30%，導致補習社收入較不穩定。