翹英教育突全線結業 有家長稱損失五萬 教育局：何文田廣場無翹英註冊 分析：競爭加劇難生存

連鎖教育中心翹英教育日前突然宣布結業。中心在門口貼出告示指「已完成歷史任務」，並於「7月29日關閉中心」，惟未有交代結業原因及發還款項詳情。有家長及學生昨親身到已停業的分社了解，亦有受影響家長成立「苦主群組」，並有人表示已報警求助。教育局指，九龍何文田廣場並沒有名為「翹英教育」的註冊學校，如發現有學校涉嫌違反《教育條例》，會按機制適切處理。有補習業界人士指，近年報考文憑試考生下跌，加上補習社愈開愈多，在需求減少而競爭加劇的情況下，補習社生存愈加困難。攝影：陳奕釗

翹英教育日前(29日)突然全線結業，5間分別位於何文田、康怡、小西灣、筲箕灣及柴灣的補習中心昨日均未有營業。現場所見，店內的桌子、椅子、教材和文件等仍未移走，多名家長昨分別到不同地區的補習中心了解情況。中心門外貼有英文版的結業告示，當中提到因已經「完成歷史任務」(our historical mission has been fulfilled)而全線結業。此外，通告亦提到，有意領回學習材料、獎盃或獎狀等物品的學生，必須在下周六或之前，把住址和姓名發送至特定的電話號碼，逾期不會處理，惟整篇通告都未有談及退款安排。

此外，翹英教育亦有以加盟形式與提供課程的Eye Level公司合作，Eye Level發聲明指，因翹英教育旗下教室運作安排不當，違反雙方訂下的合作協議，故原定下月1日起結束合作關係。海關接獲過百宗舉報，昨在補習社大門貼上通告，指已就事件展開調查，並已成立專責隊伍協助受影響的消費者。

有受影響的家長在社交網站及通訊軟件成立「苦主群組」，有家長表示，已繳交了半年學費，對於補習中心突然結業感到不知所措；亦有家長稱損失達５萬元；有家長更懷疑受騙。另有導師稱被拖欠薪金。

翹英教育董事彭芷彤曾回覆傳媒時表示，近期太多負面信息影響教師工作，正商討重開部分中心，又表示或有家長願意接手。