翹英教育結業｜消委會暫收48宗涉投訴　有家長被拖欠逾萬元

翹英教育旗下5間補習中心全線結業。消委會暫時收到48宗投訴，涉及金額達56萬元，當中最高金額的個案涉款逾5萬元。消委會正聯絡有關負責人，了解會否因應事件作出相應安排，繼續履行合約責任，如未能提供服務，亦需安排退款給消費者。有被拖欠逾萬元學費的家長指，補習社結業前未發現異常，又指即使補習社重開，亦不會再繼續報讀。
消委會投訴及諮詢部總主任莊龍五表示，截至今日早上8時，消委會收到48宗有關翹英教育的投訴，涉及金額達56萬，當中涉及最高金額的個案超過5萬元。他表示，消委會正聯絡補充社的負責人，了解會否因應事件作出相應安排，繼續履行合約責任；如未能提供服務，則需安排退款給消費者。
家長若以設退款機制方式付款 應盡早聯絡申請退款
莊龍五又說，補習社若結業，一般調停做法未必可行；加上商戶如因財務問題結業，一般消費者會成為沒有抵押的債權人，可以成功追討回錢的機會亦相對較微。他呼籲家長如以信用卡等設有退款機制的方式繳交學費，應盡早與信用卡中心聯絡申請退款，又提醒有關家長要留意簽帳時間是否時隔太長，或以信用卡分期形式進行繳費，都有機會影響到退款的成功率。
據指有校董要求繼續注資 梁熙促教育局應盡快行動
另外，港島東立法會議員梁熙表示，目前收到約10名家長求助，每人被拖欠至少約1萬元學費。他指，留意到有聲稱是該補習社校董，向部分家長要求繼續注資，令補習社可以有資金重開。他促請教育局應盡快行動及徹查事件，以免有關人士有機會以不同藉口向家長索取金錢。被拖欠逾萬元學費的家長陳小姐表示，補習社結業前未發現運作異常，並指補習社以預繳愈多學費，可獲取更多折扣的形式，吸引家長預繳一筆學費。