翹英教育結業｜消委會暫收48宗涉投訴　有家長被拖欠逾萬元

翹英教育旗下5間補習中心全線結業。消委會暫時收到48宗投訴，涉及金額達56萬元，當中最高金額的個案涉款逾5萬元。消委會正聯絡有關負責人，了解會否因應事件作出相應安排，繼續履行合約責任，如未能提供服務，亦需安排退款給消費者。有被拖欠逾萬元學費的家長指，補習社結業前未發現異常，又指即使補習社重開，亦不會再繼續報讀。

消委會投訴及諮詢部總主任莊龍五表示，截至今日早上8時，消委會收到48宗有關翹英教育的投訴，涉及金額達56萬，當中涉及最高金額的個案超過5萬元。他表示，消委會正聯絡補充社的負責人，了解會否因應事件作出相應安排，繼續履行合約責任；如未能提供服務，則需安排退款給消費者。