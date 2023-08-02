翹英教育結業｜積金局：翹英教育屢拖欠強積金供款 今年涉42員工

海關昨日(1日)就連鎖教育中心以不良營商手法銷售課程案件採取執法行動。行動中，海關拘捕翹英教育的50歲女負責人兼公司董事，她涉嫌於預售課程時作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》，涉及總金額達251萬，為《商品說明條例》成立以來最大金額的一宗案件。積金局表示，翹英教育屢 拖欠 強積金 供 款，2019年欠款77萬，涉及83名員工。今年1月至6月，翹英教育未有向42名員工繳交強積金供款，局會向翹英教育進行民事申索。

積金局表示，翹英教育旗下多間補習中心，以不同名稱及不同商業登記營運，包括翹英教育、樂之優兒、喜孜園教育 等 。根據紀錄，翹英教育屢次拖欠強積金供款。在積金局介入及調查下，自2019年的供款期始，已成功為約83名受影響僱員追回約77萬的欠款及附加費。

此外，局方亦曾於2020年9月向該僱主提出刑事檢控，涉及沒有為僱員登記參加強積金計劃及拖欠強積金供款。有關僱主承認控罪，被判罰款1.3萬元。

