耀才證券分行被掛橫額追2個月租　12男涉非法集結被捕

荃灣沙咀道耀才證券分行被掛上橫額，上面寫有「耀才證券欠租，拖欠四、五月租金，請從速繳交」，店外亦放有兩個寫有類似內容的易拉架。據悉職員其後報警求助，多名警員到場調查事件。

耀才證券及後回應事件，有關分行店舖內出現漏水問題，業主一直都未有維修，影響有關分行之日常運作及令生意受損，另在社交平台張貼一張已移除橫額的荃灣分店照片，指「一切如常」、「業績亮麗」，並指「耀才在2021/22財政年度未經審核綜合稅後純利約為5.59億港元」。

12男涉非法集結被捕

事隔一小時後又再度發文，指公司實力雄厚，全因始終如一地堅守「以客為本」的服務宗旨，無論市靜市旺，均與時俱進，多管齊下提升競爭力及擴展業務，成功把握商機，並締造出驕人的業績。

警方指出，昨午約2時45分接獲報案，指有人懷疑於荃灣沙咀道253-255號外聚集。警員接報到場，經初步調查，拘捕12名本地男子，年齡介乎24至52歲，他們涉嫌非法集結被捕。他們同時違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》(第599G章)，人員遂向他們發出定額罰款通知書。他們現正被扣留調查，案件交由荃灣警區反三合會行動組人員跟進。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方重申，根據香港法例第245章《公安條例》，非法集結屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁5年。

