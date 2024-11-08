耀才證券客帳戶疑遭黑客入侵　「被買入」中國金石後股價急回

《明報》引述消息指，券商耀才證券在上月下旬懷疑有黑客入侵公司客戶帳戶，擅自買入中國金石(1380)股份，涉詐騙操縱其客戶帳目在高價接貨。資料顯示，當日中國金石股價較上個交易日急升近8倍，由0.13元飇至1.12元後急回。據悉耀才已就事件報警，並且全數賠償客戶損失，市場預料耀才在事件中或損失約450萬元。

耀才 賠償或涉450萬 報道指，耀才在事件中懷疑一批出售中國金石(1380)股票的買家，串謀詐騙該客戶，雖然有要求當日涉及相關交易的券商向警方及證監匯報，以及暫時凍結有關沽貨帳戶，但由於涉事券商需待執法部門的指令，因此並無接納有關凍結沽貨客戶帳戶的客求。