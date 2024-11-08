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2024-11-08 16:03:28

耀才證券客帳戶疑遭黑客入侵　「被買入」中國金石後股價急回

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耀才證券有客戶帳戶懷疑遭黑客入侵，被操縱買入中國金石。(資料圖片)

耀才證券有客戶帳戶懷疑遭黑客入侵，被操縱買入中國金石。(資料圖片)

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《明報》引述消息指，券商耀才證券在上月下旬懷疑有黑客入侵公司客戶帳戶，擅自買入中國金石(1380)股份，涉詐騙操縱其客戶帳目在高價接貨。資料顯示，當日中國金石股價較上個交易日急升近8倍，由0.13元飇至1.12元後急回。據悉耀才已就事件報警，並且全數賠償客戶損失，市場預料耀才在事件中或損失約450萬元。

中國金石在10月24日股價急升近8倍，隨後「斬倉式」回落。

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耀才賠償或涉450萬

報道指，耀才在事件中懷疑一批出售中國金石(1380)股票的買家，串謀詐騙該客戶，雖然有要求當日涉及相關交易的券商向警方及證監匯報，以及暫時凍結有關沽貨帳戶，但由於涉事券商需待執法部門的指令，因此並無接納有關凍結沽貨客戶帳戶的客求。

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警方回覆傳媒查詢時證實事件，指在上月24日接獲相關報案，案件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進，暫未有人被捕。

耀才：未知是否涉騙案或手機被入侵

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，收到客戶反映未有交易中國金石，懷疑手機被駭客操控進行非法交易。公司已根據正常客戶投訴程序處理此事。他表示目前無法確定是否涉及騙案，因此已立即報警、通知證監會及聯合財富情報組求助，並希望盡快查明真相。他補充，當客戶懷疑有詐騙投資群組、假網站或其他欺詐行為時，耀才會立即通報相關機構。

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