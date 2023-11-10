老年關係「難維情」？　退休家人難相處？ 《禧戲劇場2023：不二關係》 銀髮「小強」與你笑看人生　

你與伴侶、家人、朋友之間的關係，是親密還是疏離？無論愛情、婚姻、親情或是友情，任何關係都要用心經營。但到底怎樣才能經營好一段關係，並讓這段關係長久維持下去？適值「禧戲劇場」10週年，將於11月分別以兩套劇目，與大家一同「笑住」探討「如何維繫關係？」不想變成「惱」夫「惱」妻，便絕對不容錯過。 中英劇團駐團戲劇導師及《禧戲劇場2023：不二關係》導演蕭俊傑指，中英獲利駿行慈善基金贊助演出場地，每年與兩個長者劇團合作，中英提供訓練、導演、編劇及於「禧戲劇場」演出的機會，讓長者參與。今年11月將由香港亞洲歸主協會維港灣長者會所「世藝劇社」及「香港家庭計劃指導會婦女會社區劇團」分別演繹兩套劇目，觀眾只需購買一張門票便可觀賞兩套話劇。 加入瘋狂搞笑劇情 笑中探索「不二關係」 「其中由世藝劇社演出的《三小蟲聖堂夜話》集瘋狂、搞笑、喜鬧及歌唱於一身，由3段銀髮族的日常情境組成，包括如何面對另一半的鼻鼾問題、疫情期間如何為居於安老院舍的親人慶生，以及新抱在旅遊期間被夾在四大長老之間，差點上演六國大封相。」蕭導指這些都是編劇根據日常生活觀察所見長者的處境和困難而創作；另一套《退休狂想曲》則是關於退休後夫妻關係的變化，都是銀髮族經常碰到的問題。

「劇中有『蟲仔』出演，包括曱甴、蚊、蝴蝶、飛蛾等，於劇中插科打諢，冷嘲熱諷，以昆蟲的角度看劇情多有趣。」如其中一個故事是疫情期間老婆婆因隔離與家人關係變得疏離，反與「小強」成為好友，讓人感覺荒謬。此外，該劇亦有四大長老爭執，新抱夾在中間深感無力，白紋伊蚊反用歌聲唱出她的難處，荒誕之餘相信亦能引起觀眾和一眾新抱的共鳴。 突破心防投入演出 克服兩面台挑戰 「雖然演出的為業餘的長者，但我們卻是用對待專業演員一般的要求，因《不二關係》是瘋狂搞笑喜劇，在排練時大家已玩得很『癲』。」蕭導指是次的舞台特別採用兩面台設計，好像時裝表演一樣，與觀眾的距離大大拉近，讓演員有另一種戲劇體會。兩面的觀眾就好像兩隊球隊左右互攻一樣，感覺更好玩。加上是次於舞台和服裝設計都下了苦功，不比專業劇團遜色。是次編劇用了近半年創作劇本，而演員則只有約3個月時間排練，要適應兩面舞台，還要投入扮昆蟲，兼搞怪逗趣地唱歌，對銀髮演員來說，要放低自我，確是新挑戰。身為導演則要盡快掌握每位演員的長短之處，並鼓勵演員突破心防，投入搞笑演出。 作為劇中四大長老之一的惡奶奶，勵梅坦言：「當我投入角色，我可以好惡，好大聲鬧人。」當然，角色與真實的她並不一樣。Berry則飾演飽受太太鼻鼾聲影響，難以安睡的丈夫，他笑指：「以往所演的多為正劇角色，但這次全劇偏向搞笑，在排戲時大家往往都會忍不住笑出來。」

為學話劇 無懼被迫遷 堅持自組劇團 參加劇團已有十年的勵梅，當初退休後到長者中心做義工而開始學話劇。後來中心停辦話劇班，但一班同學仍想繼續學戲，勵梅便與另一位同學籌劃另租場地及聯絡中英劇團請導師繼續授課，但過程一波三折，另租的場地亦曾被迫遷並面臨解散危機，幸而，最後在中英劇團協助下，勵梅與同學自組的世藝劇社於2011年加入維港灣長者會所，讓來自五湖四海的銀髮話劇發燒友有穩定的排練場地。自此，劇社多了中心的協助，中英則繼續作為同行伙伴，提供意見、演出機會，讓劇社可持續營運，劇友得以參與演出、精進演技。他們不單會於舞台上演戲，亦會於社區公演，回饋社會。

現時半退休的Berry，是劇社中較「年輕」的演員。他為了排戲特意向公司申請推掉安排於排戲日子的工作。他自白每次排戲都會緊張，因是次演出較誇張，除了形體動作的訓練，亦要練好管理表情，對他而言絕對是一大挑戰。勵梅補充道：「我們還要練習咬字發音，幸好我們都有多年經驗，就算是不同角色都有信心接受挑戰。」 自主到法國演出 進行藝術交流 這班熱愛話劇的銀髮族，不單抓緊在港演出的機會，其中六位同學更曾自主參與法國亞維儂戲劇節，演出劇目《剪辮記》。「無論是清朝服飾的設計、台前幕後的工作、化妝錄影和事前準備及其他相關事宜，都是由我們六位一手包辦。」勵梅回憶道，他們租住單位的業主於觀賞演出後深受他們的熱誠打動，故於之後的演出仗義幫忙，在演出前先以法文向語言不通的法國觀眾簡介劇情，讓他們能更投入其中。 對於這班熱愛舞台的老友記，是次《禧戲劇場2023：不二關係》絕對是突破性演出。而蕭導希望透過該劇讓大家笑著反思，放下執著免影響與家人的關係，同時，大家可以像昆蟲一樣「蛻變重生」，使退休夫妻亦可享受美滿幸福的生活。