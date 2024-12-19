考察澳門三日 明出席回歸活動 習近平：澳門是掌上明珠

國家主席習近平昨午抵達澳門，將出席慶祝澳門回歸25周年活動及澳門特區第六屆政府就職典禮。習近平稱，澳門發展厚積薄發，未來可期；形容澳門是祖國的「掌上明珠」，而他亦一直惦念著澳門的發展和全體居民的福祉；未來幾天會走一走、看一看，了解澳門近年的新發展和新變化，與各界廣泛和深入交流，共商澳門發展大計。
習近平昨午4時乘坐專機抵達澳門，與夫人彭麗媛步出專機，並向在場人士揮手。港澳辦主任夏寶龍、澳門行政長官賀一誠、候任行政長官岑浩輝及多名官員到場迎接。
習近平指，25年來具澳門特色的一國兩制實踐，取得舉世公認的成功，展示出勃勃生機和獨特魅力；又指國家發展日新月異、勢不可擋，澳門發展厚積薄發、未來可期，形容是澳門居民的光榮，亦是全國人民的驕傲，相信只要充分發揮一國兩制的制度優勢，敢於拼搏、勇於創新，澳門一定能創造更美好的明天。
習近平強調，澳門是祖國的掌上明珠，他一直惦念著這裡的發展和全體居民的福祉，「接下來幾天，我會走一走、看一看，同各界朋友廣泛深入交流，共商澳門發展大計。」
充分肯定賀一誠5年來工作
習近平隨後會見賀一誠，讚揚他擔任行政長官這5年來，迎難而上、務實有為，努力推進經濟適度多元發展，各項事業取得新進展，鞏固發展了繁榮穩定的良好局面；希望他積極支持新一任行政長官及其管治團隊依法施政。賀一誠感謝習近平和中央政府的信任和支持，並指他將支持新一屆特區政府依法施政，繼續為澳門和國家的發展建設貢獻自己的力量。
習近平今次訪問澳門3日，料今日會參加晚宴，明日會出席新一屆政府就職典禮，為下任行政長官岑浩輝等官員監誓。