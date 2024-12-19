考察澳門三日 明出席回歸活動 習近平：澳門是掌上明珠

國家主席習近平昨午抵達澳門，將出席慶祝澳門回歸25周年活動及澳門特區第六屆政府就職典禮。習近平稱，澳門發展厚積薄發，未來可期；形容澳門是祖國的「掌上明珠」，而他亦一直惦念著澳門的發展和全體居民的福祉；未來幾天會走一走、看一看，了解澳門近年的新發展和新變化，與各界廣泛和深入交流，共商澳門發展大計。

習近平昨午4時乘坐專機抵達澳門，與夫人彭麗媛步出專機，並向在場人士揮手。港澳辦主任夏寶龍、澳門行政長官賀一誠、候任行政長官岑浩輝及多名官員到場迎接。