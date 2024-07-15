考生最佳5科20分或以上 學友社料可入8大

歷屆文憑試考生慣用各大院校的「大學計算器」或參考往年的收生分數選科，但公民與社會發展科於今年文憑試新登場，分數只有「達標」與「不達標」。有應屆考生指，新公社科安排，令考生參考過往入學分數選科的參考價值大大降低。學友社預料，今年競爭與去年情況相若，考生最佳5科達20分或上可入八大，惟須視乎學生選科及面試表現等因素，建議學生提前部署，以便有效評估入學機會。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，以往考生若要入讀聯招的大學，中英數及通識須獲「3322」基本成績；通識科改制後，本屆考生轉考公民與社會發展科，院校如理大及科大不少科目計最佳6科，現改為最佳5科。5科必須包括中英兩科。但不包括只以「達標」與「不達標」標示成績的公民與社會發展科，因而學生未必可參考各大院校往年收生分數選科。應屆文憑試考生楊焯棋坦言，改制下過往分數及工具如「大學計算器」之參考價值已沒有那麼高。