考評局推文憑試診斷回饋系統 學生即知成績及強弱項

不少應考公開試的考生，均會用過往考題「操卷」。考評局於昨日(28日)宣布將於今年10月推出「文憑試診斷回饋系統」， 容許老師利用存有歷屆文憑試選擇題的試題庫組合試卷，學生完成試卷後會由系統按過往文憑試評核數據分析學生表現及製作診斷報告，令學生可以明白強弱項，亦讓教師可跟進學習需要。

答錯題目 不同顏色區分可能原因

學生透過網上完成試卷後，系統會按過往文憑試評核數據分析，將學生表現分為A、B、C、D級，成績水平近似文憑試第5、4、3、2級或以下，學生可即時知悉成績，了解自己的表現。系統也會列出學生答錯的題目，並以不同顏色區分「可避免錯誤」(藍色)、「建議再嘗試」(綠色)、「沒有作答」(紅色)。評核完成後學生可再次挑戰答錯的題目，若同學對題目毫無頭緒，系統亦有由各科專家撰寫的提示，協助他們了解題目考核要點和解答所需技巧。

考評局評核科技及研究主管蕭偉樂指，新系統除讓學生完成試卷後能夠即時獲得回饋與表現分析外，亦望可助教師了解學生能力和跟進學習需要。他提到，計劃於去年邀請100間學校舉行先導計劃，參考學校意見後，決定為使用新系統服務的學校的教師提供擬題培訓。每間參考學校可派出4名分別來自數學、化學、物理及生物的老師接受約15小時的培訓，在專家指導下模擬編製試卷和修訂題目，並與其他教師分享交流。

暫僅接受30間學校使用 全期費用5萬

新系統及培訓將設30個名額，系統服務期限由該校參與計劃的當日起至2024年8月31日，全期費用為50,000元，下月起接受報名，先到先得。蕭偉樂又指，因局方希望保證培訓質素，因此只開放30個學校名額，但若反應熱烈，計劃未來可能會再增加。

此外，為慶祝考評局成立四十五周年，考評局將推出虛擬周年紀念特展，透過3D虛擬技術展出記載考評局和公開考試發展歷程的藏品。