考評局稱錯別字仍需改善 首屆公民科考生表現滿意

今年的中學文憑試(DSE)首次舉行公民與社會發展科考試，考評局指首屆考生整體表現令人滿意，答題大致能表現出合理的水平，惟仍有小部分在抄錄或引用資料後，資料解說不足或未能運用資料建構其論點。當局又指，中文科寫作卷考生的錯別字問題仍需改善，只有少數考生能在「錯別字」一項獲得3分滿分。
通識教育科在今年DSE已被公民科取代，公民科試卷設有3條資料回應題，考生需要在兩小時內作答。考評局昨推出新一屆DSE的《試題專輯》，提到首屆公民科考生整體表現令人滿意，答題大致能表現出合理的水平，惟仍有小部分在抄錄或引用資料後，資料解說不足或未能運用資料建構其論點，建議他們進一步提升運用資料的能力，如理解、詮釋及歸納資料，以及論證能力，按題目要求作出合理分析。
以第三題教育局推行國民教育為例，有96%考生能正確回答與《國歌條例》相符的描述，但只有50%考生能選擇正確關於《基本法》的陳述，兩個正確陳述分別為《基本法》修改權屬於全國人民代表大會，以及這屬於特區的憲制性文件，錯誤陳述則為「《基本法》解釋權屬於香港特別行政區立法會」，同時指出有部分考生答案籠統、解說空泛。
考評局又表示，中文科寫作卷考生錯別字問題仍需改善，只有少數考生能在「錯別字」一項獲得3分滿分，常見錯誤包括誤用音近或同音字、繁簡同體、部首錯誤等，部分人亦因書寫過於潦草以致筆劃缺漏。當局並指出，隨著流動數碼科技的普及和社交媒體的冒起，使圖像化和碎片化的訊息充斥生活之中，建議考生培養廣泛閱讀不同類型優秀篇章的習慣，彌補在日常生活中接觸文字機會的不足。
有考生誤寫割讓界限街以北
錯別字問題同樣出現在中史科，考評局稱部分考生錯別字較多，尤其人名、地名等寫錯字，容易出現張冠李戴錯誤，如把「粵漢鐵路」寫成「越漢鐵路」、「張學良」寫成「張國良」、「列女傳」變「烈女傳」等，亦不時有考生混淆史事與人物，如誤寫《北京條約》割讓九龍半島「界限街以北」。