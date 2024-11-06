考評局稱錯別字仍需改善 首屆公民科考生表現滿意

今年的中學文憑試(DSE)首次舉行公民與社會發展科考試，考評局指首屆考生整體表現令人滿意，答題大致能表現出合理的水平，惟仍有小部分在抄錄或引用資料後，資料解說不足或未能運用資料建構其論點。當局又指，中文科寫作卷考生的錯別字問題仍需改善，只有少數考生能在「錯別字」一項獲得3分滿分。

通識教育科在今年DSE已被公民科取代，公民科試卷設有3條資料回應題，考生需要在兩小時內作答。考評局昨推出新一屆DSE的《試題專輯》，提到首屆公民科考生整體表現令人滿意，答題大致能表現出合理的水平，惟仍有小部分在抄錄或引用資料後，資料解說不足或未能運用資料建構其論點，建議他們進一步提升運用資料的能力，如理解、詮釋及歸納資料，以及論證能力，按題目要求作出合理分析。