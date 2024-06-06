考評局被指過度收取查評分紀錄及試卷費用　私隱公署指投訴不成立

考評局就查閱資料而徵收的費用低於直接有關及必須的成本

私隱專員鍾麗玲發現，考評局就查閱資料而徵收的費用，均低於直接有關及必須的成本，包括員工薪酬開支、電腦操作時間費及其他開支，當中並不包括「打印機的操作和保養費用」及「紙張及文具費用」。鍾麗玲認為，考評局徵收的相關費用沒有超乎適度，沒有違反《私隱條例》的規定。

4名文憑試考生的投訴指，考評局就文憑試發放所查閱資料的形式改變，由發放實體複本改為以電郵發放所查閱的資料，費用應當下調，但考評局就每個首科查閱資料的收費，只下調了20元，亦即由400元減至380元；當中3名投訴人留意到，每個附加科目查閱資料要求的徵費，維持104元不變，因此向私隱公署投訴。