考車牌問題多 最長排8個月 申訴專員促改善人手安排增試場 倡路試引入攝錄系統助公平覆核

本港駕駛考試需求殷切，非商用車駕駛考試輪候時間在疫下更一度長達近一年。申訴專員公署主動調查發現，現時考生仍須輪候約8個月，建議運輸署安排考牌主任在周末額外工作和增加考試場地。公署又認為，署方必須認真檢討現時禁止路試期間攝錄的安排是否仍恰當和合理，以及加強考試中心的管理，包括監察「場務員」運作，確保路試有序、公正公平進行。 駕駛路試申請和運輸署提供的路試數目，過去12年間均有所上升，惟服務仍然供不應求，考生最長要輪候7至8個月才能應考，疫情期間更一度升至約一年，而考生的學習駕駛執照有效期為12個月，申請費548元。運輸署去年共有84名考牌主任，比2012年的55人增加逾半，但同期非商用車輛和商用車輛的路試申請數目，升幅分別為30%及27%。

改考官報到安排 年增約5500次路試 申訴專員公署主動調查運輸署有關駕駛考試的安排，認為倘將來有更多市民申請路試，輪候時間只會再次上升，情況並不理想，倡運輸署應盡力提高路試供應，確保能縮減輪候時間，包括更積極研究調配人力資源，如考慮安排考牌主任在周末額外工作，以及在遠離市中心和住宅區的合適地段，設立更多和分布更廣的駕駛考試中心。公署同時建議，運輸署可以將考牌主任的「直接報到安排」擴展至所有考場，使考牌主任毋須先在何文田總部集合，在抽籤分派值勤試場後再出發，預計所節省的時間可令每年增加約5,500次路試。

促統一路試記錄方式 攝錄考試過程 調查又指，路試上訴個案近年有上升趨勢，過去7年運輸署共受理1,817宗上訴，不過僅13宗成功，比率為0.71%，當中有8宗涉及考牌主任犯錯。公署留意到，考牌主任就「嚴重錯誤」或3次同一輕微錯誤撰寫的「即時撰寫備註」紀錄，部分會以畫圖方式描繪考生犯錯的具體詳情，亦有人以簡寫及代號等方式記錄。申訴專員陳積志認為紀錄方式有改進空間，促署方制定統一指引，容許考牌主任用一致方式記錄評核結果，有助改善上訴機制。

運輸署現時完全禁止考生於應試車輛內安裝攝錄裝置，以致處理上訴或覆核時只能依照考牌主任在路試期間即時撰寫的報告。公署參考內地和部分國家的相關安排後，認為運輸署必須認真檢討目前禁止攝錄的安排是否仍恰當和合理，並要考慮引入就路試而設的攝錄系統或記錄裝置。陳積志相信，安排能較客觀、全面記錄考試過程，同樣有助上訴。 發現有「場務員」收酬助考試 另外，公署觀察到部分駕駛考試中心有由不同駕駛教師公會聘任的「場務員」，在路試期間私下進行交通管理工作，卻同時向駕駛教師及考生收取酬金，如在試場舉起手掌示意停止稍候、說出「小心啊！」和「睇車啊！」等短句提示車輛。運輸署向公署解釋，「場務員」行為並無影響駕駛考試進行。公署認為，實際上「場務員」在路試過程為考生提供不少協助，加上運輸署曾收到他們在試場收取費用的投訴，促請署方加強中心場內管理，並與私人駕駛教師業界保持溝通以助其監察「場務員」運作，確保路試有序、公正公平地進行。

運輸署回應調查指，已在可行情況下安排考牌主任周六額外工作，私家車和輕型貨車合併試輪候時間，已回落至上月底的199日和207日，又表示會繼續透過招聘或重聘已退休考牌主任填補空缺及維持人手。科技應用方面，運輸署指會研究是否適合在路試引入新科技協助評核，又稱要平衡考生私隱、法例要求和成本效益等。署方又說，會採取合適措施確保駕駛考試中心運作有序。