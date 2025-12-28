耆樂警訊康體日2025　長者齊做健康操兼享免費中醫諮詢

由警務方聯同南方醫科大學香港校友會合辦的「耆樂警訊康體日2025」，今日才28日)在太子警察遊樂會熱鬧舉行。今年活動以「運動會」為主題，呼應早前舉行的第十五屆全國運動會，旨在推動長者恆常參與體育活動，建立健康生活模式。現場更設有免費中醫諮詢，展現對長者社群的關懷。活動吸引來自22個警區超過300名耆樂警訊會員參與。

水警總區指揮官兼耆樂警訊中央諮詢委員會主席吳卓衡在開展禮上致辭，感謝中央諮詢委員會委員、南方醫科大學香港校友會及南方中西醫結合學會的中醫師和推拿師、白理義之光義工團、V梯隊義工，以及各警區人員和會員的支持。