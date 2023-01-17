聆癒者大募集 即時通熱線義工訓練再啟動

新一期 利民會《即時通》聆癒者招募現已展開，目標乃培育一百名熱線義工提供即時支援及資源轉介，提升社區早期精神健康支援普及性。

此計劃為一個為期 5 個月的全面培訓證書課程，期間參加者將會接受由精神科專科醫生、臨床心理學家、註冊社工提供的培訓，當中包括 42 小時的工作坊及 50 小時的熱線實習。

新冠疫情反覆為社會持續帶來不穩定因素，持續低迷的經濟環境衝擊着港人精神健康。利民會《即時通》最近一季（2022年10月至12月）處理13,054宗求助來電，較2022年每季平均數字急增22%。其中，約三分一的首次來電者並沒有接受任何社區精神健康服務，包括精神科門診服務。

本港精神科資源長年緊張，醫管局精神科專科穩定新症輪候時間中位數長達14至64個星期。為紓緩此情況，利民會《即時通》提供24小時熱線支援，為剛面對心理健康困擾人士、精神復元人士及其家屬提供即時情緒支援及基本精神健康評估服務，同時配合會員制長期致電跟進，以減輕當前醫療服務的負擔，為有持續關顧需要人士提供一個全天候的社區安全網。

《即時通》過去兩年一共舉行了126節義工訓練節數，兩年間成功培訓154位義工恆常參與熱線支援工作。在2022年2月至9月期間，利民會對87位《即時通》接受培訓義工在復元知識方面進行了問卷抽查，當中義工對復元的認識在受訓後一個月顯著增加，與接受訓練前比較，復元知識的總平均分由3.13分提升至3.28分（(p=0.005)；最高分數為5分），從統計學所見有顯著性差異。

第32期利民會《即時通》聆癒者訓練由即日起接受公開申請，並至2023年2月3日截止。立即報名可為社區精神健康帶來改變，同時亦為利民會《即時通》熱線服務的持續支援模式帶來支持。

計劃詳情：

報名日期：即日起至 2023 年 2 月 3 日止