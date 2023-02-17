聊天機器人｜港大禁學生用ChatGPT交論文　否則被視會作剽竊

近月外國聊天機器人「ChatGPT」成為全球熱話，港大最新公布，所有港大課堂的作業、評估，均一律禁止使用ChatGPT或其他AI工具，違者將被視為潛在剽竊（plagiarism），甚至可能面臨紀律處分。

內部電郵：禁學生用ChatGPT交論文

港大副校長（教學）何立仁今日（17日）向師生內部發郵，表示禁止港大內所有課堂、作業和評估中，使用ChatGPT或其他AI工具，除非學生事先獲得有關課程講師的書面同意豁免，否則將被校方視會潛在剽竊個案，他指出若沒有書面許可，ChatGPT和其他基於AI的工具一律不能用於任何涉及學分的活動。

據電郵所指，港大將「剽竊」（plagiarism），定義為「未經同意下採用他人作品」，作品包括但不限於任何材料、創作、想法和數據，不論有關作品是否已經發布或是否具有意圖欺騙；在未經承認下採用ChatGPT或其他AI工具繳交作品或論文，是完全符合使用「他人」作品的定義。

何立仁解釋，港大計劃就AI工具對教學的影響，安排師生進行廣泛討論，惟現時正值學期中，每周都有課堂及評估，故港大需要在採取上述短期措施，如有教師懷疑學生使用了ChatGPT或其他AI工具，教師可要求學生就其作業進行討論、額外進行口試、要求課堂上進行考試，或採取其他相關措施，亦會為教師安排關於ChatGPT及其他AI工具的研討會。