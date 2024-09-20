聖保祿男病人換心瓣術後亡 家屬斥醫療報告有出入

聖保祿醫院一名71歲男病人今年4月接受換心瓣手術後，由深切治療部(ICU)轉到普通病房留醫期間離世。死者家屬今年5月曾質疑院方對患者心跳停頓時間的說法不一；事隔4個月死者遺孀和兒子再次會見傳媒，批評院方和涉事醫生的回應未有談及醫療事故責任誰屬。協助個案的立法會議員鄧家彪敦促醫院和主管醫生承認責任，還原事件真相。聖保祿醫院回應稱，由於事件已交由死因庭跟進，未能提供其他資料。 死者兒子陳先生表示，今年6月收到父親的醫療報告後，發現內容有多處與家屬所知和經歷的不同，如報告提到父親是因家屬成本考慮而在ICU留醫一日便轉到普通病房。他澄清，家人並無主動提出慳錢搬病房一說，只是醫生提到父親身體復原良好和提出建議，家人最終亦從無簽署轉病房文件。

陳先生又稱，爸爸在離世前一日下午1時曾向醫生表示傷口痛，但醫療報告卻指醫生晚上9時許才獲悉爸爸下腹痛，未有記錄下午兩度提出的持續腹痛。連同上次記者會已提到的心臟停頓分鐘說法有出入後，他認為醫療報告與其認知有很多出入，「有好多疑問。」 遺孀每晚仍夢見丈夫求出院 死者遺孀陳太在記者會上多度哽咽，直言5個月來心情十分煎熬，「晚晚發夢都見到佢叫我帶佢出院……點知打直入打橫出，係我哋諗唔到」，又稱最初是女兒安排涉事主診醫生為父親做手術，現時也患上情緒病。

術後離世的死者現遺下年過九十的母親，陳先生和陳太稱全家人也不敢告訴她這宗不幸事件，只好延續爸爸入院前向母親的善意謊言，「之前仲交代話去新加坡……要揾人喺新加坡拎啲手信同相，佢仲未知佢(死者)已經唔喺度。」 批院方僅派病人服務經理會面 另外，死者親屬在上次召開記者會前曾與院方首次會面，主診醫生和涉事醫護人員均有出席。惟陳先生批評，記者會後6月11日返回醫院取醫療報告時，院方只派出聲稱可代表院長的醫院病人服務經理，並只是「放低疊紙」和要求交費買報告而未獲講解內容，事後更無法再正面接觸主診醫生。