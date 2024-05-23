聖保祿醫院七旬翁換心瓣不足兩日離世　家屬質疑屬醫療失誤

71歲陳先生上月17日到聖保祿醫院進行更換心瓣手術，死者兒子引述主診心臟科醫生在手術後表示，手術途中曾出現「小枝節」，術前原先決定用作傳送心瓣的右腳大動脈轉為左腳，以及手術期間左腳大動脈兩條血管流血不止，需要作導管支撐手術而封鎖兩條血管。他又指，醫生手術前提到父親要在術後入住深切治療部48小時，但醫生卻在術後翌日通知父親已由深切治療部轉到普通病房。轉房後父親右下腹出現劇痛，醫生曾分別三度以手部按壓檢查，然後表示此乃正常的術後反應，惟該部位同日晚上進一步腫脹。死者兒子指出，院方當時才提出進行電腦斷層掃描檢查(CT Scan)找出出血位置。

一名七旬病人在聖保祿醫院接受更換心瓣手術後，不足48小時內死亡，其家屬質疑院方失誤，手術後頻頻出現疏忽而導致悲劇。協助家屬召開記者會的立法會議員鄧家彪對事件表示惋惜，希望院方能在14日內就事件與家屬會面。

死者兒子又憶述，父親其後陷入半昏迷狀態，左腳更已無血色，院方隨即進行急救。他引述當時醫生指父親心臟曾經停頓3至4分鐘，同時確認和首次透露手術期間曾經在右下腹放置一個類似「酒塞」的醫療器械止血，並因在體內脫落引致後來的劇痛。由於父親右下腹持續流血，家屬在術後第二日凌晨1時同意再次進行導管支撐手術，醫生其後稱手術成功，惟院方清晨5時許稱陳先生情況未如理想，經搶救後延至早上6時許不治，又改稱心臟停頓時間實為8分鐘。死者遺孀批評院方未有在日間檢查時詳細診斷，甚至於家屬同意進行電腦斷層掃描檢查後接近45分鐘方開始掃描，她已經按醫務委員會及衞生署機制投訴，亦曾與院方會面並了解事件，獲回覆指需時4星期徵詢法律意見及進行調查。

鄧家彪促院方解釋6個疑點

鄧家彪期望院方就個案的6個疑點解釋，包括醫生所述的「小枝節」有否事先詳細檢查，提早換到普通病房、未有及時處理腹部劇痛、拖延45分鐘才進行CT Scan等原因，以及在體內安裝「酒塞」的風險評估、實際心臟停頓的時間。他強調會持續跟進個案，敦促院方正視事件，亦促請醫委會和衞生署盡快跟進投訴個案。

聖保祿醫院回覆《am730》指，有關個案已交由死因庭跟進，遂不多作評論。衞生署回覆《am730》查詢稱，暫未接獲相關呈報或投訴，署方正向相關私家醫院了解事件，重申根據私家醫院實務守則，私家醫院須在指定時限內向衞生署呈報守則指定的醫療風險警示事件及重要風險事件。