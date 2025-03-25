聖保羅書院學生課室肢體衝突影片瘋傳 校長發家長信認上月及兩年前發生 (更新)

網上近日流傳影片，顯示有兩名男學生在課室內打架，有人被拳打頭部推倒在地後再用腳踩胸腹，躺在地上哭泣。根據校服和窗外環境，疑是中西區著名直資男校聖保羅書院(St. Paul's College)。另一影片亦有兩名學生於課室白板前打架，其他同學上前做「和事佬」介入。 兩條短片分別於兩年前及今年發生 聖保羅書院向傳媒證實，兩條短片的肢體衝突事件均發生於該校校內，分別兩年前及今年2月發生，訓導組已介入處分涉事學生，並通知雙方家長，亦已向教育局呈報兩宗事件，校方為釋除疑慮，今日發出一封家長信交代事件。

校長發家長信解釋影片 聖保羅書院校長源廸恩同日發出以「有關網上流傳片段事宜」為題的家長信函，解釋兩條暴力影片；指第一段片肇事於今年二月初，校方經調查後，發現事件因朋輩間誤會而起；第二段片則為兩年前的另一個案，當時兩學生間因口角而起的肢體衝突，其中一位涉事學生已離校。 源廸恩稱在兩宗事件中，訓導組有即時介入，並已處分所有涉事學生，及通知家長及紀錄在案；同時，學生支援組亦為涉事及目睹事件的學生提供引導和情緒支援。他強調校方一向堅守對校園暴力「零容忍」原則，每當學生行為不當，均按程序嚴肅處理。

源廸恩亦指出，「本校理解家長之擔憂，亦衷心感謝家長一直的信任和支持。懇請家長繼續與本校攜手合作，讓孩子能在一個身心靈健康的校園中快樂成長和學習。」 教育局：學校已跟進個案及保持溝通 教育局回應事件指，兩條片段分別是兩年前和上月發生的學生肢體衝突事件，學校已跟進個案及與持份者保持溝通，並為受影響學生提供支援，提醒學校加強訓輔工作，並會與學校保持聯絡，提供適切支援和意見。

男學生被同學打頭推跌用腳踩 2023年發生 Instagram帳戶「SPC Funny Moments」周日（3月23日）上傳影片，顯示有兩名身穿冬季校服的男同學在課室內打架，背景聲聽見有人爆粗，兩人當時在課室內推撞，身材相對矮小的同學被身材較高的另一名同學推倒在地。被推倒的同學起身後欲反擊，惟被對方用拳頭捶打頭部，推倒在地用腳踩胸腹位置，最後躺在地上哭泣，可見其右腳甩鞋，學校鐘聲響起後，有同學說「執返佢隻鞋」、「唔知佢隻鞋響邊」，亦有人上前慰問。目前尚未知悉兩名學生打鬥原因，亦未知是否涉及校園欺凌。

該帳戶於本月初曾發布另一影片，根據課室、冬季校服和窗外環境，也疑是聖保羅書院，影片中兩名身高差不多的學生，於下午1時40分在課室白板前打架，一名身材相對壯健的學生起身後揮拳反擊，其他同學上前做「和事佬」介入，影片可見課室外有疑似老師經過，惟未有留意課室內部情況。 為釋除疑慮 發家長信交代事件 聖保羅書院向傳媒證實，兩條短片事件均發生於該校校內，訓導組已介入處分涉事學生，並通知雙方家長，亦已向教育局呈報兩宗事件，校方為釋除疑慮，今日發出一封家長信交代事件。

發言人表示，第一條影片發生於2023年，兩人因口角而發生肢體衝突，訓導組即時介入並處分涉事學生，較高學生已離校，惟校方未有透露離校原因，較矮的學生仍在該學就讀，事後接受校方提供情緒支援。 第二條影片發生於今年2月初，兩名學生因朋輩之間的誤會而發生肢體衝突，訓導組即時介入，有按照程序嚴肅跟進，處分涉事學生，並通知家長。