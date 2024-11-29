聖士提反堂添C919飛行模擬器 飛行訓練融合國情教育

不少人都可能有一個「機師夢」，盼駕駛飛機翱翔天際。聖士提反堂中學在今學年引入去年底在香港進行首次飛行演示、國產C919民航客機的1:1飛行模擬器，是全港首間設置C919飛行模擬器的中學；同學可一邊體驗駕駛C919，一邊感受中國設計的飛機，與其他國家設計系統的分別。校方表示，會為學生提供融合國情教育、STEAM教育及飛行訓練的課程；相信模擬器有助裝備學生未來在航空界發展，應對不同情況。 聖士提反堂中學有提供「飛行模擬器航空訓練課程」，以跨學科形式讓學生體驗飛行員職業，學校繼去年前斥資80萬港元，增設1:1波音737飛行模擬器後，今年再引入由國家首架自主研製、C919民航客機的1:1飛行模擬器，為本港首間中學引入這套飛行模擬器。

校長麥偉麟表示，引入C919飛行模擬器後，連同已有的737，可令課程更為全面，任何學生都可以在課堂上接觸，「初階的學生主要是體驗和觸模C919飛行模擬器，而進階課程的學生，則會將學到的理論應用在模擬器上，而導師亦會點出737 與C919的分別，裝備學生在畢業後能較容易應對不同情況。」 融合國情教育、STEAM及飛行訓練 麥偉麟續指，學校將會為學生提供全港首個融合國情教育、STEAM教育及飛行訓練的課程。課程涵蓋模擬飛行訓練外，亦包括對國家航空科技的發展、國家價值觀，同時提升學生的英語能力。 課程以三個階段進行，包括首階段在各級STEAM課堂的模擬飛行體驗；第二階段夢想啟航課程的模擬飛行課程，揀選部分學生作進一步學習，包括解操縱桿、舵腳、飛行理論等知識。至於第三階段的進階模擬飛行訓練課程，學生完成課程後能夠順利駕駛飛機，包括起飛、油門調整、轉彎、調控高度、速度等及降落。 另外，在今學年新增航空學員實習體驗的聯校活動，作為課程的第四個階段，讓學生在畢業前有實習體驗。課程由學校老師帶領，曾參加進階模擬飛行訓練課程的學生，以小組形式，讓學生擔任「小老師」指導參加聯校活動的小五及小六學生，讓小學生亦能體驗模擬駕駛樂趣。明年亦會舉辦全港學界航空比賽，詳情稍後公布。

陳志祿：激發學生興趣和熱情 中聯辦教育科技部副處長陳志祿指，聖士提反堂中學引進C919飛行模擬不僅是對中國航空科技的致敬，更是對年輕一代勇於追夢、勇於創新的肯定，為學生提供了更廣闊的航空領域視野，激發學生對航空事業的興趣和熱情。 聖士提反堂中學校友、港大醫學院院長劉澤星以醫學作比喻，認為人生的成長的就像幹細胞，中學生就是一個初級的幹細胞，須吸收不同的經驗去決定自己的未來；而C919就提供了這個平台，讓學生不斷提升自我，追尋理想。 立法會教育界議員朱國強在致辭時表示，非常支持和欣賞中學能引進C919的模擬器，配合飛行課程教材，讓學生由淺入深培養對航空的興趣，可以思考更多的生涯規劃。