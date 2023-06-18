聖士提反女子中學設計可重用包裝盒 盼減少網購衍生環保問題

香港網購風氣盛行，取出心頭好後，留下大量包裝用膠袋、紙箱等，令堆填區造成壓力。聖士提反女子中學一班學生研發可重用包裝盒「智盒惜」及其回收系統，以解決網購過度包裝問題。獨特創意在第二屆「香港創科展」初中組獲金獎。
包裝盒可重用約20次
聖士提反女子中學的團隊由四名中三學生及一名指導老師，研發的可重用包裝盒，包裝盒使用免膠紙、可摺疊式設計。團隊成員高靖茵同學稱，包裝盒可重用約20次，紙皮及充氣膠可分開重用，相關物料到最後亦可回收，做法較傳統包裝環保。
冀網購或快遞公司可考慮使用相關設計
她指，紙盒外層使用耐用薄紙造，而內層則是充氣膠。充氣膠充氣後可以固定貨品，提升保護力，放氣後可摺疊，消毒後可重用。紙箱面設封口貼紙及透明送貨膠袋（以存放送貨資料），使用方法簡單，不需工具或因拆包裝而破壞商品。另設有自助退盒機，利用無線射頻識別技術，識別盒上的電子標籤，確認盒子已成功回收，同時紀錄回收箱內包裝盒的數量，以便定時清理回收箱內的包裝盒。團隊冀網購或快遞公司可考慮使用相關設計，減少網購引發環保問題。
香港創科展一連兩天在會展舉行
香港創新基金主辦的第二屆香港創科展一連兩天 (6月17至 18日) 在香港會議展覽中心舉行，共吸引逾20,000人次入場參觀。
展覽共接獲約400份來自近120間本地及國際學校約1,200名小四至中六學生及老師提交的作品，主題分別圍繞「智慧城市及智能家居」、「醫療及保健」、「可持續發展」及「奇思妙想」四大範疇。120支入圍隊伍師生於創科展上介紹他們的創作意念和研發過程，其中人工智能門衞（隊伍771）、智盒惜（隊伍606）及 Plantis（隊伍626）脫穎而出，分別獲得「小學組」、「初中組」及「高中組」的金獎，而公海保衞豚（隊伍616）則獲現場公眾投票選為「最受歡迎設計大獎」得主。
李家超孫東出席創科展舉行頒獎禮
創科展今舉行頒獎典禮，香港特別行政區行政長官李家超、創新科技工業局長孫東、香港創新基金主席黃永光等出席。展覽期間，除展出來自本地及國際中小學團隊的創意成果，本港及國際科技企業及專家亦在場分享提升生活質素的創新科技。