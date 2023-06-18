聖士提反女子中學設計可重用包裝盒 盼減少網購衍生環保問題

香港網購風氣盛行，取出心頭好後，留下大量包裝用膠袋、紙箱等，令堆填區造成壓力。聖士提反女子中學一班學生研發可重用包裝盒「智盒惜」及其回收系統，以解決網購過度包裝問題。獨特創意在第二屆「香港創科展」初中組獲金獎。

包裝盒可重用約20次

聖士提反女子中學的團隊由四名中三學生及一名指導老師，研發的可重用包裝盒，包裝盒使用免膠紙、可摺疊式設計。團隊成員高靖茵同學稱，包裝盒可重用約20次，紙皮及充氣膠可分開重用，相關物料到最後亦可回收，做法較傳統包裝環保。

冀網購或快遞公司可考慮使用相關設計

她指，紙盒外層使用耐用薄紙造，而內層則是充氣膠。充氣膠充氣後可以固定貨品，提升保護力，放氣後可摺疊，消毒後可重用。紙箱面設封口貼紙及透明送貨膠袋（以存放送貨資料），使用方法簡單，不需工具或因拆包裝而破壞商品。另設有自助退盒機，利用無線射頻識別技術，識別盒上的電子標籤，確認盒子已成功回收，同時紀錄回收箱內包裝盒的數量，以便定時清理回收箱內的包裝盒。團隊冀網購或快遞公司可考慮使用相關設計，減少網購引發環保問題。