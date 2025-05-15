聖德肋撒醫院去年手術期間壞冷氣 衞生署：沒水珠滴落病人手術部位

衞生署表示，去年9月曾接獲醫生通報，指涉事醫院二樓手術室於2024年7月31日傍晚空調中斷約一小時，雖然空調中斷不屬於私家醫院須呈報事件，但事件可能涉及病人安全，於是在接獲通報的同日展開調查，包括派人到醫院巡察、審查醫院相關文件、評估應變措施等。

衞生署回應聖德肋撒醫院去年手術室空調一度中斷的事件，指調查後並無足夠證據顯示該醫院違反規管私家醫院的相關條例或守則，但會繼續密切監察，若掌握新證據，將按照需要採取適當行動，保障病人安全。

衞生署表示，調查顯示在空調系統故障的一小時期間，醫院共有10宗手術進行，院方解釋解釋當時已隨即於進行較高風險手術的手術室加置除濕機，按醫院及在場護士所指，涉事手術室內冷凝程度並無導致水珠滴落病人手術部位；事件期間手術室的通風系統，包括空氣過濾設備、每小時換氣率及正壓環境均維持正常運作，事後的空氣檢測及病人感染狀況，都沒有發現異常。

署方表示，按照所能掌握的證據，認為並無足夠證據顯示醫院違反《私營醫療機構條例》或《私家醫院實務守則》。



處理投訴方面，衞生署表示，紀錄顯示去年9月曾接獲一位公眾人士來電查詢投訴私營醫療機構的程序，並提及於聖德肋撒醫院接受手術期間冷氣系統失靈一事。署方按其要求將投訴程序及投訴表格及法定聲明表格傳送至提供的電郵地址，亦獲該人士以電郵確認收取，及後，投訴委員會並無接獲有關人士就是次事件作出投訴。