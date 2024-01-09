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2024-01-09 15:13:40

聖方濟各大學｜明愛專上學院升格　香港首有天主教大學

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明愛專上學院升格「聖方濟各大學」 香港首有天主教大學

明愛專上學院升格「聖方濟各大學」，香港首有天主教大學。（蘇文傑攝）

行政長官會同行政會議今日（9日）批准，教育局常任秘書長已根據《專上學院條例》（第320章）批准明愛專上學院（明專）的英文及中文名稱分別更改為「Saint Francis University」及「聖方濟各大學」。明專是第4間取得大學名銜的自資專上院校，成為繼樹仁大學、恒生大學後，本港第3間私立大學，亦是香港首間天主教大學。

教育局局長蔡若蓮祝賀明專，她稱向明專授予大學名銜，不僅標誌着明專邁進新里程，亦充分印證政府致力推動公帑資助和自資專上教育界別並行發展，從而為年輕人提供優質、靈活及多元的升學路徑。她相信自資專上界別會繼續在培育人才方面擔當關鍵的角色，以支持香港的人力需求及進一步發展成為國際專上教育樞紐。

明專為評估其是否已準備好成為私立大學，於去年邀請香港學術及職業資歷評審局（評審局）進行院校評審。評審局的結論認為明專已達到一所私立大學應有的水準。

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今學年開辦13項專上課程   約3500名全日及兼讀學生

明專於1985年創立時名為明愛徐誠斌學院，並於2001年成為獲准開辦副學位課程的專上學院。該校在2010年獲得開辦學位課程的評審資格，翌年重新命名為明專。在2023/24學年，明專開辦13項經本地評審的自資專上課程，包括12項學士學位課程及一項碩士學位課程，共有約3,000名全日制學生及500名兼讀制學生。

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明專已就其一般商業行政、社會工作及資訊及通訊科技三個範疇獲得學科範圍評審資格，有關學科範圍評審資格往後仍須由評審局進行機構定期覆審。明專在取得大學名銜後，須向教育局提交周年進度報告及經審核的財務報告，以證明其教學質素和財政可持續性。教育局已委託評審局審視有關報告，並向局方提供獨立的專業意見。

聖方濟各大學將續與姊妹學校明愛白英奇專業學校合作

明愛專上學院表示，歡迎獲行政長官會同行政會議批准授予大學名銜，正名為聖方濟各大學，又指今次取得大學名銜，豐富了專上教育優質的升學機會，更對有志在專業發展的年青人給予肯定。大學將致力全人教育，鼓勵學生以愛心服務的精神回饋社會。聖方濟各大學將繼續與姊妹學校明愛白英奇專業學校，以及各方伙伴合作，提供多元及靈活的一條龍升學階梯，讓有志的年青人，不論起點，均有達至目標的成功發展大道。大學衷心感謝各界及不同持份者的支持。

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明愛專上學院 (明愛專上學院官網)

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