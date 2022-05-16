聖母醫院重建工程延至2027年落成　翻新後不設急症室

屹立黃大仙逾60載的聖母醫院重建在即。醫管局原預計聖母醫院重建工程項目，將於2024年完工，但現改為最快2027年落成。其行政總監劉思廷解釋，為釋放重建潛力，醫管局總部去年向城規會申請，放寬新住院大樓的高度限制，並於去年五月獲城規會通過。醫院床位會由原先規劃的292張增至437張，其中包括16張新增的血液透析日間病床，因此進度有所延誤，但其稱相當值得。

據了解，現時院內專科門診非緊急患者的輪候時間為約100周以下，即近1.9年，醫院重建後病床數量會增85%。門診部診症室方面，亦會由現時的33間增至55間，普通科門診預計一年可增加2萬人次，而專科門診亦可由每年6.7萬人次增至14萬人次，即增逾一倍。

由於專科門診容量可倍增，劉思廷表示，「邏輯上輪候時間可大幅減少，常理推測可以減半」，但實際情況仍需視乎社會人口未來變化等因素。

翻新後不設急症室

對於早前有議員關注聖母醫院重建不設急症室，劉思廷表示，礙於醫院面積較細，未能容納急症室應有的配套，例如急症創傷手術室、深切治療部和腦外科手術，因此認為興建急症室不切實可行。

院方於明日(17日)起展開調遷工作，院內住院服務、手術服務及內窺鏡服務，會轉到九龍中聯網的其他醫院繼續就醫，於9至10月始拆卸現有的東翼和北翼兩座大樓，興建一座樓高12層的新醫院，並會翻新門診大樓的工程。

立法會工務小組委員會日前通過涉及約380億元的撥款，旨在重建三所醫院，當中包括聖母醫院。重建工程包括拆卸現有的北翼、東翼大樓和相關附屬建築物、興建一座新醫院大樓、翻新門診大樓等，涉及逾43億元，今年第三季展開主要工程，冀2027年落成。