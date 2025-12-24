警方與運輸署宣布，為配合即將到來的平安夜及聖誕節慶祝活動，將於12月24日及25日實施人流安全管理措施、封路、特別交通及運輸安排。預計屆時將有大批市民外出慶祝。(中通社)

警方與運輸署宣布，為配合即將到來的平安夜及聖誕節慶祝活動，將於12月24日及25日實施人流安全管理措施、封路、特別交通及運輸安排。預計屆時將有大批市民外出慶祝，呼籲市民應盡量使用公共運輸服務，並預早規劃行程以避免交通擠塞。

聖誕交通安排 2025｜特別交通及運輸安排

中環將於12月24日下午2時開始實施封路，相關巴士站、公共小巴站、的士站及泊車位將暫停使用。視乎實際情況，警方或會分階段進一步擴大中環一帶的封路範圍。行經受影響地區的巴士及專線小巴路線或需臨時改道、暫停服務及相應調整車站安排。

港鐵路線下午3時起分階段加強服務

運輸署呼籲市民留意，當出現公眾安全考慮時，警方或會在短時間內於尖沙咀區實施臨時交通和運輸措施，包括封路、交通改道、更改或暫停公共運輸服務及其相關的站點。

聖誕交通安排 2025｜公共運輸服務於12月24日會有以下調整：

●港鐵機場快線（由香港往機場／博覽館方向）首班車會提早開出，而其由博覽館（經機場）往香港方向亦會延長服務時間；

●港鐵路線（機場快線除外）由下午3時起分階段加強服務；

●港鐵路線（機場快線、迪士尼線及東鐵線上水至落馬洲／羅湖段除外）及輕鐵線第505、507、610、614P、615P、706及751號會提供通宵服務；

●港鐵巴士第506、K51及K54A線會延長服務時間；

●5條特別巴士路線（九巴第N43、N64P、N71、N243及N272號線）會於12月25日凌晨提供服務；九龍及新界區12條九巴路線會延長服務時間；

●九龍3條及新界1條專線小巴路線會延長服務時間。

同時，中環至半山自動扶梯系統將在12月24及25日兩天，延長運作時間至翌日凌晨1時。

運輸署提醒，由於封路措施將導致多條巴士及小巴路線改道或暫停服務，市民應密切留意電台、電視台或香港出行易流動應用程式發放的最新消息，並參閱各公共運輸營辦商的乘客通告，以掌握最新的運輸資訊。