聖誕假期間打擊交通違例及非法賽車等　拘5男女扣查11車

警方表示，西九龍總區交通部執行及管制組人員，在12月24日至28日聖誕節假期期間，在區內進行執法行動，打擊「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「非法賽車」、「超速駕駛」及「非法改裝行動」等罪行。行動中，警方拘捕4名本地男子及一名本地女子，年齡介乎33至46歲，他們分別涉嫌「販運危險藥物」、「危險駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」，以及為「被通緝人士」。

警方在行動中，亦利用隱型戰車在區內的快速公路巡邏，例如大埔道、龍翔道、呈祥道、西九龍快速公路及西九龍走廊等，重點打擊非法賽車及超速活動。警員共發現共11輛私家車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經初步檢驗後，有關車輛懷疑涉及的改裝包括改裝「死氣喉」，車尾定風翼突出車身，改裝軚盤及擋風玻璃破裂等。有關車輛已被扣留在九龍灣車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。