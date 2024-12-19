聖誕將至機場海關掃毒拘22人　檢逾1.6億元毒品包括「太空油」

聖誕新年假期將至，海關上月起採取連串緝毒行動，截至本周一(16日)，共檢獲373公斤各類型的毒品，估計市值1.6億元，拘捕22名懷疑涉案人士。針對近期新興的「太空油」，海關機場科人員過去一個半月偵破11宗案件，檢獲18公斤由印度寄來本港的「依托咪酯」，有關粉末可製成逾54,000個太空油煙彈，市值1,900萬元，拘捕5名收件人。
機場入境大堂先後偵破15宗案件
毒品調查科機場調查課署理指揮官王雅珊說，海關成功堵截來自北美及泰國的大麻、歐洲的氯胺酮及北美的冰毒流入市面，其中大麻有100公斤，比去年同期上升超過6成，冰毒有43公斤，增長超過4倍。
海關提及在香港機場入境大堂先後偵破15宗「販運危險藥物」案件，拘捕15名入境旅客，年齡介乎20至62歲，檢獲約112公斤懷疑毒品，估計市值超過4,400萬港元，部分案件涉及毒販採用迂迴路線和特別收藏手法。另外，透過國際合作發現本港有共享辦公室被跨國毒販利用，作為冰毒中轉站。
毛絨玩具、寄艙行李藏毒
海關機場科航空旅客組高級督察梁志鵬提到，海關於上月14日為一名27歲本地男子清關時，發現他由法國經埃塞俄比亞飛抵本港，因他採取迂迴路線且行李中藏有3個有重新縫合痕跡的毛絨玩具，引起海關關注，X光影像亦有大量顆粒狀物體，拆開後發現11公斤可卡因，市值 790萬元。另外，上月8日一名62歲外籍男旅客經荷蘭飛抵本港，海關在檢查他的寄艙行李時發現重量不尋常，最終檢獲16公斤氯胺酮，市值580萬元。
海關又指，有毒販安排年輕男子及女子喬裝為旅客，帶同大型行李箱結伴來港，實際是偷運毒品。
節日或家居擺設藏毒
此外，上月中一個報稱裝有石頭雪人擺設的速遞空郵，以X光檢查後發現有可疑，打開後發現一個陶瓷雪人擺設，外觀無可疑，但重量異常，抽出內裡的物質檢驗，確認為懷疑氯胺酮，共重8.5公斤，市值逾400萬港元。另一宗案件發生於本月7日，一個報稱載有汽車安全座椅、捷克經德國到港的空運速遞中，發現坐墊內藏有暗格，檢獲2.5公斤搖頭丸，市值42萬元。以上顯示，毒販會利用節日或家居擺設逃避檢查。