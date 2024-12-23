聖誕布置成商場吸客定海神針 製作人：不止商業考慮 冀辛苦兩個月換幾十萬人嘅開心

一家人四出欣賞聖誕燈飾及商場聖誕布置，充滿節日儀式感，同時製造不少美好回憶！「魯氏美術」為商場製作聖誕裝飾逾十年，高聳入雲、設計多樣的聖誕樹及光彩奪目的燈飾，均出自其公司員工手筆。製作經理蘇紹文指，聖誕布置雖是商戶吸客的「定海神針」，但布置亦蘊藏製作方的心思；部分能營造聖誕氣氛之餘，甚至可呼應時事。他又建議政府可在不同地方定期設置「限定」打卡點，以收宣傳之效。記者：李朗僑 攝影：蘇文傑 由香港已故舞台布景製作巨匠「魯師傅」魯德義開創的魯氏美術，業務原以舞台布景製作為主，機緣巧合下，公司於2009年起開始為海港城、K11等商場製作聖誕布置。2013年加入魯氏美術的蘇紹文提到，魯師傅為人慷慨仗義、對布景製作有追求，即使他在2020年與世長辭，公司亦一直把他那份「人人為我，我為人人」、讓布景盡善盡美的「魯氏精神」傳承下去，故製作聖誕布置，「雖然係有商業考量，但心底裡都係想辛苦兩個月，換到幾十萬人嘅開心，睇到每年都唔同」。



聖誕布置也可呼應時事 每年3月客戶都會交出主題，同時宣告布置製作工作的展開。蘇紹文笑指，歷年主題不乏與聖誕節沾不上邊的元素，如海港城去年的布置融合了聖誕和外星人，以火箭形式呈現聖誕樹，具製作挑戰又非常有趣；今年則以「聖誕老人包裝禮物」為主題，更邀得日本設計師合作。然而，在眾多設計中，惟2021年的布置令他感受最深。疫情3年阻礙不同行業運作，對舞台布景製作同樣如此。 當年聖誕節，魯氏美術製作了一個以「客運大樓」為主題的聖誕布置寓意香港及早通關；聖誕呼應時事的構思讓蘇紹文大感興趣，但礙於人在內地廠房不便回港檢疫，不只令他無法見證裝置落成，亦使他錯過每年與子女一同看聖誕布置的機會。 未見商場減製作預算 現時香港經濟復甦緩慢，被問到客戶有否因市道差而減少在聖誕布置的投放，蘇紹文指，未見預算有扣減，認為客戶深明聖誕裝飾必須要做，「寧願可能12個月裡面4個月唔搞(擺設)，都放返嚿錢喺聖誕節，亦唔會十棵聖誕樹得返兩棵」；商場更會計準在聖誕假期前開放及宣傳布置，提早吸引市民到訪打卡和消費，形容聖誕布置如「定海神針」。 宜推打卡點大眾化 近年旅客打卡遊盛行，內地亦出現不少具規模的聖誕布置。蘇紹文強調，香港的聖誕布置非常出色，鄰近地區經常參考，而內地聖誕布置與香港性質不同，前者用作點綴商場環境，有別於香港會明顯慶祝聖誕節、中西合璧，故兩者不能比較。然而，蘇紹文認為本港打卡點過於集中於特定景點，且打卡文化在港不算太流行，市民不習慣主動尋找打卡點。他認為當局可研究每月定期在香港一、兩個不同地方設置「限定裝飾」，又舉例指「搵一條馬路將所有紅綠燈裝飾成士的糖都得」，讓打卡點更大眾化，從而做到小投資，大宣傳。