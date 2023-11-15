聖誕節2023｜旅發局「香港繽紛冬日巡禮」首設維港煙火　逾20米高聖誕樹再現西九海濱小鎮

下個月就是普天同慶的聖誕節。為慶祝這個隆重節日，旅發局將於11月24日至2024年1月1日舉行「香港繽紛冬日巡禮」，當中更首設冬日維港水上煙火，在12月9日起，連續3個周末及橫跨聖誕節假期，以多個節日限定煙火圖案點綴維港，連同海濱巨型聖誕樹及聖誕小鎮，為市民及旅客帶來難忘冬日慶祝活動。旅發局表示，在連串冬日節慶盛事帶動下，有信心全年旅客量可逾3,000萬人次。

「維港水上煙火」共8場 圖案包括「聖誕樹」及「HK」字樣 今年「香港繽紛冬日巡禮」共推出的8場、每場10分鐘的全新「冬日維港水上煙火」將於12月9日、10日、16日、17日、23日、24日(平安夜)、25日(聖誕節)及26日(Boxing Day)晚上8時在維港綻放，在海上呈現多個帶有聖誕氣氛的節日限定煙火圖案，包括「聖誕樹」及「禮物」等；而曾於夏季吸引大家打卡的「HK」字樣煙火，亦再次在維港出現，市民屆時可到到西九文化區海濱長廊一帶「打卡」，再將親友分享。

小鎮設多個巨型「LOVE」標誌 佈置聖誕小樹馴鹿 至於廣受歡迎的海濱聖誕小鎮亦會在下周五(24日)起於西九文化區藝術公園海濱草坪與大家見面，當中小鎮主角「巨型聖誕樹」高逾20米，相等於逾 6 層樓高，並且掛滿幻彩燈飾，樹頂設有巨型閃耀五角星作點綴，入夜後綻放光芒，與維港美景互相輝映。小鎮還設有多個巨型「LOVE」標誌、佈置精緻的聖誕小樹、聖誕馴鹿等，充滿浪漫氛圍，更有聖誕老人在聖誕節期間隨時在禮物盒造型的聖誕小屋與大家見面，送上節日驚喜。