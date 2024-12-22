聖誕節2024｜截至晚上9時有54.2萬人次出境　5.1萬港人經機場離港

聖誕節臨近，不少市民都自製長假期外遊。入境處表示，截至今日晚上9時共有54.2萬人出境，當中有7.6萬人經機場離港，包括逾5.1萬名香港居民，羅湖和落馬洲支線管制站亦分別有約10.5萬和約10萬人次出境，香港居民分別佔約8.1萬和近7.3萬人次。同一時段有近43.7萬人次入境，羅湖和落馬洲支線管制站分別有8.7萬和近8.3萬人次入境；整體有13萬人次內地旅客經各個管制站抵港，亦有5.4萬人次經機場抵港，包括約3萬名旅客。

整個聖誕節長假期料1307萬人次進出 不少港人今日到機場搭飛機外遊，8樓落客區大批汽車排隊落客，多個辦理登記櫃台亦大排長龍。同時，也有不少港人選擇北上度假，有陸路管制站迎來大批人流。入境處早前預計，昨日起至明年元旦整個聖誕節長假期，將會有約1,307萬人次進出本港，包括香港居民及訪客，當中約1,106萬人次為取道各陸路邊境管制站。入境處預計，陸路出境高峰期為聖誕節當日，出境人次約59.5萬，入境高峰期則為下周日，入境人次約62.6萬。