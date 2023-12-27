聖誕長假連續3日過百萬人次出入境 業界：市民「手緊」市道遜預期 邵家輝籲提升服務「多啲笑容」

聖誕節向來是本地消費旺季，而剛過去的聖誕長假期間，本港街上人流不俗，市面氣氛熱鬧；惟有業界認為「旺丁不旺財」，其中在冬日美食節有展商稱，市民和旅客消費力下降，銷情較預期低兩成。至於港人北上消費熱潮持續，聖誕節(25日)有超過101萬人次經各口岸出入境，包括約48萬人次出境，53萬人次經各口岸入境；而過去周六起至聖誕節3日，香港累計錄得逾134萬入境人次及178萬出境人次，出入境人次連續3日超過100萬。立法會批發及零售界議員邵家輝指，本港零售業市道只屬一般，認為不論港人和遊客的消費力都不及疫情前，又指本地消費市道其中一大死結仍是人手不足，無法改善消費者的體驗，建議本地服務業和邊境關口人員，強化服務態度，大家要「多啲笑容」。

冬日美食節及冬季購物節上周六(23日)起於會展舉行，在美食節設有多個特色美食專區，讓遊人大快朵頤；而冬季購物節亦有美容產品、玩具、服飾等商品供選購。然而，兩展的展商均稱市道較預期遜色，相信因大批港人北上所致。 出售酒類的陳先生稱，攤檔有向市民免費派聖誕裝飾，但吸引作用有限，銷情較預期低兩成，「(消費)銀碼細，完全無幾千蚊嘅單。」出售零食的施小姐亦認為銷情稍遜，相信或與產品有關，「我主要賣內地品牌零食，港人北上會容易見到」，她認為港人北上間接影響了是次活動的市道。 至於冬季購物節，人流較為疏落，有展商大減價促銷商品。參展商Playable Creation負責人張小姐稱，攤檔出售玩具遙控車，聖誕前吸引不少市民選購作為聖誕禮物。然而，購物節人流仍較去年少近兩成，加上市民「手緊咗」令銷情無法回到疫情前。張小姐直言，港人北上潮或會影響購物節市道，但購物節同期有其他活動舉行亦可能分薄了人流，「你唔可以當所有北上、去旅行嘅人本身都會入場。」



港珠澳大橋珠海出入境 聖誕車量創新高 不少展商均認為港人北上影響本港市道。入境處資料顯示，由上周四至六共有約110萬港人出境，同期只有約60萬港人回港；而在一連三日的聖誕假期(23至25日)出入境人次更連續3日超過100萬，單在聖誕節當天便有超過101萬人次經各口岸出入境，包括約48萬人次出境，53萬人次入境。 隨著「紅假」昨日完結，不少市民陸續返港，截至昨晚9時，各管制站有逾48萬人次入境、近32萬人次出境。另外，據邊檢部門統計，港珠澳大橋珠海公路口岸出入境車輛，在聖誕節突破1.6萬輛次，創大橋正式開通以來單日最高紀錄。經大橋邊檢站查驗的旅客，上周六起連續3天單日超過10萬人次，合共30.8萬人次，其中出境12.1萬人次，入境18.7萬人次，查驗車輛共計4.55萬輛次，其中港澳單牌車合共2.9萬輛次，佔比達64%。 本港市民曾先生在短短3天便體驗了兩地消費，他在剛過去的周日(24日)北上玩兩天，回港後於昨日又到冬季美食節。曾先生直言，美食節內的產品尚算「抵買」，但去內地玩的消費相對仍較低，選擇亦較多，「內地食、玩、瞓都平一截」，且現在往返內地非常方便，故不難理解港人為何北上。不過，亦有本地商場滿意4天長假(23至26日)市況，新地表示，旗下15個大型商場，包括觀塘apm、銅鑼灣wwwtc mall等，期間人流按年升20%至30%、營業額增20%；相信受惠政府多項提振經濟措施及旅遊新亮點，加上商場推出消費獎賞及設主題打卡裝飾推高節日氣氛。

