聖誕長假「綠在區區」回收點外堆滿垃圾　環保署：會向營辦團體發警告信

本港明年實施垃圾徵費，政府另在社區設立回收網絡「綠在區區」供市民回收廢物，惟聖誕節假期多個「綠在區區」回收便利點或回收環保站都未有開放。其中「綠在紅磡」位於蕪湖街的回收便利點，昨晚(25日)門外就堆滿大批待回收的廢物，放滿門外的夜間回收籠車之餘，其餘更佔據行人路位置。
政府早前發指引提醒假期留意
環保署回覆《am730》表示，在得悉「綠在紅磡」情況後已即時聯絡營辦團體基督教家庭服務中心，團體亦已於今早(26日)清理所有置於門外的回收物。署方又指，早前已發出指引提醒團體在假期特別留意或出現的回收物堆積問題，會就事件向其發出警告信，以免同類事件再次發生。 不過，今日(26日)下午有網上圖片顯示，涉事回收便利點門外再次堆有垃圾。
網民建議「假期完咗才攞嚟」
社交網站一個地區群組昨晚有網民發布相片，顯示「綠在紅磡」回收便利點外堆滿垃圾，形容「街坊素質真係丟架」、「衰到冇人有」，有留言就建議「可以等假期完咗才攞嚟」、「有cam就續(逐)個告、俾告票」。
環保署表示，因應過往營運經驗，聖誕節和農曆新年假期期間已特別安排營辦團體，清理積存在門外自助回收籠或回收箱的回收物，減少對公眾或附近店舖的影響。 署方會適時檢視「綠在區區」運作情況，持續努力改善服務，確保回收網絡的運作更加順暢。
根據「綠在區區」張貼的特別營業時間告示，回收便利點兩日聖誕節假期都會休息，而下周日(31日)除夕亦會提早至下午5時關門。