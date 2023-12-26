聖誕長假「綠在區區」回收點外堆滿垃圾　環保署：營辦團體未來須在假期加開服務

本港明年實施垃圾徵費，政府另在社區設立回收網絡「綠在區區」供市民回收廢物，惟聖誕節假期多個「綠在區區」回收便利點或回收環保站都未有開放。其中「綠在紅磡」位於蕪湖街的回收便利點，昨晚(25日)門外就堆滿大批待回收的廢物，放滿門外的夜間回收籠車之餘，其餘更佔據行人路位置。

環保署：會向營辦團體發警告信

環保署回覆《am730》表示，在得悉「綠在紅磡」情況後已即時聯絡營辦團體基督教家庭服務中心，團體亦已於今早(26日)清理所有置於門外的回收物。署方又指，早前已發出指引提醒團體在假期特別留意或出現的回收物堆積問題，會就事件向其發出警告信，以免同類事件再次發生。不過，今日(26日)下午有網上圖片顯示，涉事回收便利點門外再次堆有垃圾。