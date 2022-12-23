聖誕2022｜平安夜實施人流管制 封路安排一覽

今年平安夜防疫措施放寬，相信不少市民會外出慶祝。警方今日召開記者會，以簡報平安夜及聖誕節特別交通安排。警方表示，因應政府對防疫措施的解封，加上市民已「餓了很久」，兩條新鐵路綫的方便亦相信會帶來人流，預計不少市民會外出慶祝，呼籲市民盡量使用公共交通工具，以減輕道路壓力。
香港區方面，12月24日至25日會於蘭桂坊實施人流管制，於下午2時至上午5時封閉，首階段封路包括介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街、蘭桂坊、榮華里、和安里，介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街、安蘭街。於第一階段改路後，沿雲咸街北行的車輛，不能左轉入德己笠街及威靈頓街，亦不能右轉安蘭街，只能往皇后大道中方向行駛。
人流多將擴大封路範圍
視乎人流情況，有機會擴大封路範圍，進入第二階段封路，包括德己立街與閣麟街的士丹尼街、介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街、介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街、介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街、介乎威靈頓街與士丹尼街的閣麟街、擺花街，以及介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中，而沿雲咸街東行的車輛只能前往雪廠街及下亞厘畢道方向行駛，而皇后大道中西行車輛亦必須右轉往畢打街方向行駛。
部分道路的停車位於12月24日下午1時至12月25日上午5時暫停使用，包括士丹尼街、安蘭街及雲咸街路旁的電單車泊位。所有違泊將不作警告直接遭到票控及拖走。
九龍區方面，封路範圍會較以往縮小，平安夜晚上7時起西九文化區一段博物館道會封閉，廣東道、海防道、彌敦道及梳士巴利道一帶亦會因應人流和交通情況有封路措施，預料到晚上7時半起，尖沙咀天星碼頭及九龍公園徑會全面封閉。