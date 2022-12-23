聖誕2022｜平安夜實施人流管制 封路安排一覽

今年平安夜防疫措施放寬，相信不少市民會外出慶祝。警方今日召開記者會，以簡報平安夜及聖誕節特別交通安排。警方表示，因應政府對防疫措施的解封，加上市民已「餓了很久」，兩條新鐵路綫的方便亦相信會帶來人流，預計不少市民會外出慶祝，呼籲市民盡量使用公共交通工具，以減輕道路壓力。

香港區方面，12月24日至25日會於蘭桂坊實施人流管制，於下午2時至上午5時封閉，首階段封路包括介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街、蘭桂坊、榮華里、和安里，介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街、安蘭街。於第一階段改路後，沿雲咸街北行的車輛，不能左轉入德己笠街及威靈頓街，亦不能右轉安蘭街，只能往皇后大道中方向行駛。