聖誕2022｜愉景灣Christmas Wonderland正式亮燈　全港最靚聖誕打卡點

在香港都能感受濃厚的聖誕氣氛！今年聖誕，愉景灣搖身一變成為充滿異國風情的冬日歐陸小鎮，以Christmas Wonderland為主題，由11月25日起，愉景灣將舉辦一連串聖誕活動，包括聖誕露天市集、特別版密室逃脫、星空沙灘影院、聖誕冰上奇妙匯演等等，活動內容豐富又多元化，不論是親子或是情侶，到愉景灣慶祝節日都同樣精彩難忘！

聖誕2022｜愉景灣不同角落今起遍布聖誕燈飾

其中，愉景灣不同角落今日(25日)起將遍布聖誕燈飾，在愉景北商場的鐘樓，更特別改造成10米高的巨型聖誕樹，令充滿異國風情的地方變成聖誕歐陸小鎮，今日(25日)更舉行亮燈儀式。

而在11月至12月期間，愉景灣將舉辦兩場「聖誕周日露天市集」，除有多款聖誕主題產品外，場內亦有聖誕歌舞表演，市民更可親手給聖誕老人寫信及得到他的回信。