聖誕2022｜愉景灣Christmas Wonderland正式亮燈　全港最靚聖誕打卡點

在香港都能感受濃厚的聖誕氣氛！今年聖誕，愉景灣搖身一變成為充滿異國風情的冬日歐陸小鎮，以Christmas Wonderland為主題，由11月25日起，愉景灣將舉辦一連串聖誕活動，包括聖誕露天市集、特別版密室逃脫、星空沙灘影院、聖誕冰上奇妙匯演等等，活動內容豐富又多元化，不論是親子或是情侶，到愉景灣慶祝節日都同樣精彩難忘！
聖誕2022｜愉景灣不同角落今起遍布聖誕燈飾
其中，愉景灣不同角落今日(25日)起將遍布聖誕燈飾，在愉景北商場的鐘樓，更特別改造成10米高的巨型聖誕樹，令充滿異國風情的地方變成聖誕歐陸小鎮，今日(25日)更舉行亮燈儀式。
而在11月至12月期間，愉景灣將舉辦兩場「聖誕周日露天市集」，除有多款聖誕主題產品外，場內亦有聖誕歌舞表演，市民更可親手給聖誕老人寫信及得到他的回信。
聖誕2022｜期間限定LOST聖誕版密室逃脫
另外，「聖誕星空沙灘影院」亦帶著全新聖誕主題回歸，讓你與摯愛坐在大白灣沙灘及星空下，一邊品嚐美食一邊欣賞經典電影，享受形Chill時刻。至於為人熟悉的密室逃脫LOST亦載譽歸來，期間限定的「LOST聖誕版密室逃脫體驗館」為你帶來全新體驗。
同時，愉景灣溜冰場亦有聖誕冰上表演，場內場外都能享受愉快聖誕。愉景灣酒店亦有「聖誕歡聚住宿計劃」，而推廣期間，於愉景灣憑即日指定消費，更可換領聖誕限量版心鎖一盒。
聖誕2022｜愉景灣廣場除夕晚倒數活動
至於除夕倒數派對方面，愉景灣廣場將在12月31日除夕當晚，舉行不同的倒數活動，市民不妨到愉景灣一同熱熱鬧鬧迎接2023年。
活動詳情按此