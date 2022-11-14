聖誕2022｜新城市廣場佈置送癒悅 嘉年華連優惠料旺丁旺財15%及20%

聖誕將至，各區商場也開始準備相關佈置，其中新城市廣場及HomeSquare斥資1,500萬元推出「草泥馬『癒』悅聖誕 • The Healing Christmas In Town」大型節日佈置，在室內及戶外空間打造15大耀目場景及巨型嘉年華遊戲，包括矚目回歸的7樓星光花園再度閃耀亮燈，新鴻基地產預料11月及12月份將帶動整體人流及商戶營業額按年上升15%及20%。
推廣費加碼三成至1,500萬元
「草泥馬『癒』悅聖誕 • The Healing Christmas In Town」以草泥馬及秘魯彩虹山為靈感打造逾2萬呎的戶外星光打卡裝置，新地租務部副總經理許嘉雯指，以「癒」悅為主題，以秘魯彩虹山超萌名物『草泥馬』為創作主軸，打造大型聖誕燈飾及節日佈置以溫暖心靈，希望可以為大家帶來一個很療癒很開心的聖誕節，今年聖誕的推廣費為1,500萬元，投資額較去年加碼30%，相信最受期待為7樓戶外星光花園將再次亮燈，以百萬顆閃爍燈光演繹冬夜夢幻彩虹國度； 3樓戶外空間亦設置4米巨型水晶球，為大家帶來一個飄雪聖誕。聖誕裝飾除了著重打卡外，更融合了體驗式娛樂元素，特別將1樓室內的草泥馬聖誕遊園佈置揉合巨人版嘉年會遊戲，包括: 「搖搖草泥馬」、「千呎草泥馬推彩虹」、「草泥馬推保齡」及「3米高草泥馬滑梯」，發放歡愉的正能量。
兩商場夥逾百間商戶推優惠
除聖誕燈飾及佈置外，新城市廣場及HomeSquare兩商場推出年度節慶Just Buy Weeks感謝祭，與場內逾100間商戶合作以刺激顧客消費。同時亦聯手推出聖誕禮物籃換領，顧客消費滿指定金額即可選擇換領City’super或IKEA的聖誕禮籃。許嘉雯指，受惠於社交距離措施逐步放寬，世界盃盛事開鑼，再加上消費氣氛持續升溫，預料新城市廣場11月及12份的人流及營業額將按年上升15%及20%。激賞優惠包括The Point會員可憑積分以$11及$102購買指定個人護理、時裝配飾、家電家品產品，以及有大量低至2折及買一送一產品獨家優惠。
【草泥馬「癒」悅聖誕 • The Healing Christmas in Town】聖誕佈置詳情
開放日期：即日起至2023年1月2日
開放時間：中午12時至晚上10時
開放地點：新城市廣場1期1樓羅馬園型獻技場、7樓星光花園、3樓戶外平台、 HomeSquare 1樓中庭(由2022年12月2日起)
聖誕禮物籃換領詳情
活動日期： 2022年12月2日起，換完即止
換領時間：上午10時至晚上10時
換領地點：新城市廣場3期2樓 The Point會員專櫃、HomeSquare 1樓顧客服務中心
換領方法：只需在新城市廣場及HomeSquare兩個商場合共消費$50,000或以上，即可換領IKEA或City’super聖誕禮籃一個。數量有限，先到先得，送完即止。
【JUST BUY WEEKS】感謝祭活動詳情
日期：11月17日至12月6日
$11/$102產品率先搶購活動詳情：
日期 ：11月17日 至換完即止
時間 ：上午11時起
換領方法：The Point會員於手機應用程式以200積分及以優惠價付款，即可於指定商店享 $11/$102等有關優惠。
低至2折商店的精選優惠詳情：
日期：11月23至12月6 日
內容： 新城市廣場及HomeSquare兩大商場商戶聯手提供大量低至2折及買一送一精選產品優惠
消費王通行証活動詳情：
日期：11月17日至12月6日
時間：上午11時起
參加方法：The Point會員於手機應用程式以500積分率先預留「消費王通行証」，並於活動期內累積消費最高金額的顧客即可換取萬元禮券及3倍積分，盡享高達$480 Point Dollar！
至潮玩味家電賞詳情：
日期：11月17日至12月6日
時間：上午11時起
參加方法：The Point會員於手機應用程式以500積分率先預留「至潮玩味家電賞通行証」，並於活動期消費滿指定金額即可換領Samsung Galaxy Zlip4手機、Dyson空氣淨化風扇、足部按摩器、Switch遊戲機等禮品。