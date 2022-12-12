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2022-12-12 18:10:51

聖誕2022｜海洋公園首設真雪景點　聖誕市集下午2時後入場只須20元

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怡慶坊內還有好「芬」聖誕小鎮、聖誕老人禮物基地等 聖誕2022｜海洋公園首設真雪景點 市集下午2時入場只須20元

海洋公園「聖誕全城HOHOHO」開鑼！首度設有雪地遊玩設施「冬雪世界」，讓遊人砌雪人、滑真雪滑梯。設施按次收費，持標準門票或「無限FUN入場證」加40元，即可進入冬雪世界過白色聖誕。部分聖誕特設景點，若不遊覽整個公園，下午2時後入場，成人小童均只須20元，毋須購買全日門票。

冬雪世界設於怡慶坊，場地會有漫天飄雪，讓入場人士仿如置身聖誕老人故鄉芬蘭拉普蘭小鎮雪地、在冬日森林中漫步，可以砌雪人和滑3米雪梯。以全日優惠票360元入場，到節目售票處，加40元入場遊玩30分鐘。雪地有約2呎厚，部分位置較鬆軟，可挖出冰雪堆砌雪人；進入雪地須套上鞋爪，保障安全以免滑倒。

怡慶坊內還有好「芬」聖誕小鎮、聖誕老人禮物基地。 海洋公園「聖誕全城HOHOHO」開鑼！ 怡慶坊外則設歐陸聖誕市集，有逾35個品牌輪流進駐，只需20元。 冬雪世界內可以砌雪人和滑3米雪梯。 冬雪世界設於怡慶坊，場地會有漫天飄雪，讓入場人士仿如置身聖誕老人故鄉芬蘭拉普蘭小鎮雪地。 （左）海洋公園行政總裁黃嗣輝（中）海洋公園主席龐建貽 (右）海洋公園副行政總裁及財務總監陳善瑜

怡慶坊內還有好「芬」聖誕小鎮、聖誕老人禮物基地、夢幻糖果屋等富聖誕氣氛和糖果香味打卡位，則只須以全日門票即可入場參觀。

怡慶坊外則設歐陸聖誕市集，有逾35個品牌輪流進駐，包括Secret Gardeb Florist、Chestnut Corner、Sia Therapy等，另有其他聖誕佈置和聖誕SING樂匯表演，這些景點可在下午2時後，只需20元、毋須公園全日門票遊覽。

公園主席龐建貽表示，今年聖誕全城HOHOHO讓遊人毋須坐飛機到外地，在本港坐地鐵即可玩到真雪，又說過去兩天遊人反應熱烈，大小朋友在雪場「玩到唔捨得走」，自己也拍下不小照片。

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