聖誕2022｜海洋公園首設真雪景點　聖誕市集下午2時後入場只須20元

海洋公園「聖誕全城HOHOHO」開鑼！首度設有雪地遊玩設施「冬雪世界」，讓遊人砌雪人、滑真雪滑梯。設施按次收費，持標準門票或「無限FUN入場證」加40元，即可進入冬雪世界過白色聖誕。部分聖誕特設景點，若不遊覽整個公園，下午2時後入場，成人小童均只須20元，毋須購買全日門票。

冬雪世界設於怡慶坊，場地會有漫天飄雪，讓入場人士仿如置身聖誕老人故鄉芬蘭拉普蘭小鎮雪地、在冬日森林中漫步，可以砌雪人和滑3米雪梯。以全日優惠票360元入場，到節目售票處，加40元入場遊玩30分鐘。雪地有約2呎厚，部分位置較鬆軟，可挖出冰雪堆砌雪人；進入雪地須套上鞋爪，保障安全以免滑倒。