聖誕2022｜香港繽紛冬日巡禮登場 西九豎6層高聖誕樹

城中聖誕樹一個個亮燈，旅發局「香港繽紛冬日巡禮」明日登場，西九文化區藝術公園再有海岸歐陸聖誕小鎮，當中有高逾20米、相當於逾6層樓高的巨型聖誕樹亮燈，令西九再成聖誕打卡好去處，在下月23日至27日，公園另設奇趣聖誕村，有8大主題聖誕小屋。至於跨年倒數活動，維港將上演結合多媒體效果的特別匯演，迎接2023年，至於匯演有否煙花或煙火效果，則有待當局進一步公布。

旅發局宣布，一年一度的「香港繽紛冬日巡禮」明起至元旦登場，巨型聖誕樹將成全城戶外最高的聖誕樹，加上現場音樂以及特別閃燈效果，點點星光與維多利亞港美景互相輝映，小鎮內亦有布置精緻的聖誕小樹、聖誕馴鹿及古典電燈柱等裝飾。

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