聖誕2022｜香港繽紛冬日巡禮登場 西九豎6層高聖誕樹

城中聖誕樹一個個亮燈，旅發局「香港繽紛冬日巡禮」明日登場，西九文化區藝術公園再有海岸歐陸聖誕小鎮，當中有高逾20米、相當於逾6層樓高的巨型聖誕樹亮燈，令西九再成聖誕打卡好去處，在下月23日至27日，公園另設奇趣聖誕村，有8大主題聖誕小屋。至於跨年倒數活動，維港將上演結合多媒體效果的特別匯演，迎接2023年，至於匯演有否煙花或煙火效果，則有待當局進一步公布。
旅發局宣布，一年一度的「香港繽紛冬日巡禮」明起至元旦登場，巨型聖誕樹將成全城戶外最高的聖誕樹，加上現場音樂以及特別閃燈效果，點點星光與維多利亞港美景互相輝映，小鎮內亦有布置精緻的聖誕小樹、聖誕馴鹿及古典電燈柱等裝飾。
即睇巨型聖誕樹
八大主題聖誕小屋同場加映
今年更有驚喜，於12月23日至27日，藝術公園另一邊將增設奇趣聖誕村，讓到訪的一家大小、情侶及旅客可以盡情遊走8大主題聖誕小屋，包括鋪滿白雪的冰雪國度、夢幻糖果屋，以及色彩繽紛的聖誕童趣屋，讓大家歡渡佳節。
歡度聖誕同時祝願新年快樂，除夕晚維港將有多媒體效果的特別匯演。據了解當局仍在籌備，未知有否煙花或煙火效果。旅發局總幹事程鼎一表示，今年擴大巡禮規模，聖誕樹加上奇趣聖誕村8大主題聖誕小屋，到處都成為獨有的打卡熱 點，「為大家提供一連串與別不同的節目，向全球旅客展現香港歡度聖誕新年熱鬧情況。」
旅發局「香港繽紛冬日巡禮」，活動網站(www.discoverhongkong.com/winterfest/tc)搜羅各處人氣景點的慶祝活動、熱門商戶的購物優惠、酒店及餐廳的節日美食、旅行團以及主題遊路線，多個主題展覽和音樂劇，亦有精彩表演及一系列手工藝工作坊等，又準備了的 WhatsApp貼圖、Instagram動態貼圖Instagram filters，讓大家向親友分享聖誕喜悅。