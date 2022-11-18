聖誕2022｜香港迪士尼城堡降初雪　明起12本地團體共融獻唱

歡度聖誕佳節，香港迪士尼樂園呈獻聖誕活動「A Disney Christmas 」今日登場，城堡開始飄雪；今年成為新成員的LinaBell也會以跟其他迪士尼朋友換上聖誕服飾，現身多個表演和節目。聖誕活動由即日起至明年1月2號，由下月16日起至活動結束，樂園每天開放。

「A Disney Christmas 」推出多個全新景點和活動，包括「夢想花園」首化身成「Duffy與好友冬日花園」有多個Duffy好友造型雪人，已準備好供紛絲打卡。新景點則有「Duffy與好友冬日花園」，在城堡後方幻想世界的夢想花園，花園中佈置了Duffy好友雪人、巨型薑餅人等不同驚喜打卡彩蛋，等待賓客入園發掘。Duffy與好友亦會於城堡舞台上，披上聖誕服飾參與「星願夢幻 飄雪時刻」新表演，將有噴泉及雪花效果展示於觀眾眼前。

城堡將再上演交響樂、爵士樂等聖誕音樂會，全新「迪士尼音樂Live！」聖誕音樂盛會由本月25日至下月10日，一連三個周五及周六晚上7時半至8時15分 ，於奇妙夢想城堡舞台上演，將有不同著名音樂家，每周分別以交響樂、爵士樂及音樂劇為主題，為賓客帶來視聽表演。

今年繼續有推動共融的表演，「奇妙無分界」表演將有12個本地合唱團和音樂表演團體，由明天開始至到下月27獻唱，包括有心光學校合唱團、盲人輔導會樂隊、香港聖公會覆你協會合唱團等。明天廸士尼義工隊將率先與心光盲人院暨學校的小朋友，手語樂園用手語配合肢體動作表演歌曲《世界真細小》。