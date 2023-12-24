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2023-12-24 15:04:52

聖誕2023｜周六67萬人離港復常新高 黃家和：打擊餐飲業界 自助餐仍開放訂檯

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港人北上消費已成新常態，預計每月有約40億消費力北上。(深圳大陸吃喝玩樂交流fb)

港人北上消費已成新常態，預計每月有約40億消費力北上。(深圳大陸吃喝玩樂交流fb)

港人在聖誕長假期外遊或北上消費，入境處數字顯示，星期六(23日)錄得超過106萬人次經各個口岸出入境，是復常以來首破百萬人次出入境，其中有逾67萬人次出境，同樣是復常最高，當中超過50萬人次是香港居民，香港居民單日淨流出超過31萬。 

香港居民單日淨流出31萬

超過57萬人次經陸路口岸離港到內地，香港居民佔43萬人次。單計羅湖口岸全日有11.2萬港人人次出境；落馬洲支綫口岸亦有9.8萬港人人次出境。機場有逾7.6萬人次出境，是連續3日超過7萬人次。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，大批香港市民外遊及到內地消費，但來港旅客數量不似如期，打擊本港餐飲業界生意。(資料圖片)

餐飲聯業協會會長黃家和表示，大批香港市民外遊及到內地消費，但來港旅客數量不似如期，打擊本港餐飲業界生意。(資料圖片)

平安夜聖誕 生意額較往年少4000萬

餐飲聯業協會會長黃家和表示，大批香港市民外遊及到內地消費，但來港旅客數量不似如期，打擊本港餐飲業界生意，業界對聖誕檔期的生意不樂觀，預計生意額較去年同期，仍然在疫情間的聖誕節跌約15%。他指疫情前的聖誕檔期，酒店自助餐預訂在數周前已爆滿，但今年不少餐廳仍開放訂位，預計今年平安夜及聖誕正日，餐飲業界兩天的生意額，會較往年少4,000萬元。 

預計每月約40億消費力北上

黃家和表示聖誕至農曆新年期間本屬業界旺季，但現時港人北上消費已成新常態，預計每月有約40億消費力北上，期望政府推出刺激消費活動，令市民留港消費，及吸引內地及海外旅客。  
 

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