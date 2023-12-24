聖誕2023｜周六67萬人離港復常新高 黃家和：打擊餐飲業界 自助餐仍開放訂檯

港人在聖誕長假期外遊或北上消費，入境處數字顯示，星期六(23日)錄得超過106萬人次經各個口岸出入境，是復常以來首破百萬人次出入境，其中有逾67萬人次出境，同樣是復常最高，當中超過50萬人次是香港居民，香港居民單日淨流出超過31萬。

香港居民單日淨流出31萬

超過57萬人次經陸路口岸離港到內地，香港居民佔43萬人次。單計羅湖口岸全日有11.2萬港人人次出境；落馬洲支綫口岸亦有9.8萬港人人次出境。機場有逾7.6萬人次出境，是連續3日超過7萬人次。