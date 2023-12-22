聖誕2023｜周守仁發表聖誕文告　指社會要提升體諒寬容文化與青年同行

天主教香港教區主教周守仁發表聖誕文告，他表示社會需要提升具備同理心的體諒、寬容與寬恕的文化，而當建立具同理心和慈悲的文化時，就能夠開始相互陪伴、攜手前行，特別是與青少年一起前行。

要讓教育工作者有時間陪伴青年

周守仁指，最令人心碎的是青少年自毁行為有上升趨勢，長者亦是自殺率最高的組別，相加起來會帶來無動力、灰鬱的情緒。如果大家可為掙扎中的人，特別是青少年和長者，騰出時間和空間，光明和喜樂就會隨之而來。他表示社會要讓教育工作者有時間、空間和精力，陪伴青少年，不帶批判聆聽對方的困境，形容陪伴是很有價值的聖誕禮物。如果教育工作者被工作職務纏擾，即使想學習如何陪伴學生，也變得有心無力。