聖誕2023｜大口環兒童醫院復辦派對巡遊 病童：唔使日日喺病房咁悶 冀早日出院與友相聚

大口環根德公爵夫人兒童醫院今年恢復傳統，醫護人員化身聖誕老人及卡通人物，乘坐動物造型的特色車輛舉辦巡遊，並在聖誕小狗陪同下探望留院病童。

聖誕節是普天同慶的大日子，大口環根德公爵夫人兒童醫院和香港兒童醫院為一班住院病童悉心安排一連串活動，讓小朋友即使身在醫院，仍可感受到濃厚的節日氣氛。大口環根德公爵夫人兒童醫院今年恢復傳統，復辦疫情後首個聖誕派對及巡遊。約150多名醫護人員及義工，化身聖誕老人及卡通人物，乘坐動物造型的特色車輛舉辦巡遊，並在聖誕小狗陪同下探望30名留院病童。醫院在花園舉行派對，安排魔術、小鼓隊及花式單車表演，並有集體遊戲及頌唱聖詠環節。醫護人員又向小朋友大派禮物和安排聖誕大餐，為他們帶來一個歡樂的聖誕日。

「出生後從未參加這麼龐大的派對」

有患軟骨症已住院接近年半的病童表示，感謝醫院舉辦聖誕派對，不用孤單過節，「唔使日日喺病房咁悶」，聖誕願望是希望早日出院，與同學朋友相聚，亦有住院兒童表示「從出生到現在也沒有參加這麼龐大的派對。」

首次扮演聖誕老人的護士表示，日常只能為病人打針，今次能夠以另一個身份與病人過聖誕，感到開心。籌備活動的呼吸科病房註冊護士周曉聰說，希望活動能為患病兒童帶來希望，隨著疫後復常，醫院有為病童安排不同戶外活動，包括帶他們乘坐中環摩天輪。