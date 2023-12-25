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2023-12-25 17:35:28

聖誕2023｜大口環兒童醫院復辦派對巡遊 病童：唔使日日喺病房咁悶 冀早日出院與友相聚

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大口環根德公爵夫人兒童醫院今年恢復傳統，醫護人員化身聖誕老人及卡通人物，乘坐動物造型的特色車輛舉辦巡遊，並在聖誕小狗陪同下探望留院病童。

大口環根德公爵夫人兒童醫院今年恢復傳統，醫護人員化身聖誕老人及卡通人物，乘坐動物造型的特色車輛舉辦巡遊，並在聖誕小狗陪同下探望留院病童。

聖誕節是普天同慶的大日子，大口環根德公爵夫人兒童醫院和香港兒童醫院為一班住院病童悉心安排一連串活動，讓小朋友即使身在醫院，仍可感受到濃厚的節日氣氛。大口環根德公爵夫人兒童醫院今年恢復傳統，復辦疫情後首個聖誕派對及巡遊。約150多名醫護人員及義工，化身聖誕老人及卡通人物，乘坐動物造型的特色車輛舉辦巡遊，並在聖誕小狗陪同下探望30名留院病童。醫院在花園舉行派對，安排魔術、小鼓隊及花式單車表演，並有集體遊戲及頌唱聖詠環節。醫護人員又向小朋友大派禮物和安排聖誕大餐，為他們帶來一個歡樂的聖誕日。

大口環根德公爵夫人兒童醫院今年復辦巡遊，安排聖誕老人乘坐天竺鼠造型車輛探望約30名住院病童。 大口環根德公爵夫人兒童醫院舉行派對，一班狗醫生陪伴病童觀看表演，並與打扮成卡通人物的醫護人員合照，一同度過熱鬧佳節。 大口環根德公爵夫人兒童醫院管理層向住院病童派發聖誕大餐，並大派聖誕禮物，為病童帶來歡樂聖誕。 香港兒童醫院特意安排幾位專業樂手義工到病房演奏，讓病童在悠揚樂韻中感受節日氣氛。小朋友和家長聽到熟悉的聖誕歌都很高興。 香港兒童醫院的職員音樂小組獻唱聖誕歌，以愉快旋律與病童和同事慶祝佳節。 香港兒童醫院與迪士尼義工隊合作，在醫院大堂為病童及家人舉辦聖誕派對，精彩節目包括歌舞、魔術和攤位遊戲等，歡聲笑語不絕。 一班香港兒童醫院的醫護人員在聖誕日悉心打扮，為仍然留院的病童和家長報佳音及大派驚喜禮物，送上節日祝福。 一名香港兒童醫院的醫生在聖誕日穿梭各病房，為仍然留院的病童唱聖誕歌。

「出生後從未參加這麼龐大的派對」

有患軟骨症已住院接近年半的病童表示，感謝醫院舉辦聖誕派對，不用孤單過節，「唔使日日喺病房咁悶」，聖誕願望是希望早日出院，與同學朋友相聚，亦有住院兒童表示「從出生到現在也沒有參加這麼龐大的派對。」

首次扮演聖誕老人的護士表示，日常只能為病人打針，今次能夠以另一個身份與病人過聖誕，感到開心。籌備活動的呼吸科病房註冊護士周曉聰說，希望活動能為患病兒童帶來希望，隨著疫後復常，醫院有為病童安排不同戶外活動，包括帶他們乘坐中環摩天輪。

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香港兒童醫院 為病童報佳音派禮物

香港兒童醫院早前亦為病童安排了一連串活動，讓病童感受到音樂治癒的力量和各界關愛，除了有義工到病房演奏及職員獻唱聖誕歌外，醫院亦在大堂舉辦派對，為病童送上歌舞、魔術和攤位遊戲等精彩節目。在聖誕日，醫護人員亦穿梭各病房，為仍然留院的病童和家長報佳音及大派驚喜禮物，送上節日祝福，與大家歡度佳節。
　　 

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