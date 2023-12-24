聖誕2023｜平安夜港鐵通宵行駛 一文睇晒蘭桂坊尖沙咀封路安排

港鐵表示，為方便市民及旅客在聖誕外出歡度佳節，港鐵所有本地鐵路綫（不包括機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫來往羅湖或落馬洲站車程）以及輕鐵七條路綫（505，507，610，614P，615P，706 及751），將於平安夜及除夕夜通宵行駛，港鐵巴士506、K51及K54則會延長服務時間。另外，所有本地鐵路綫（機場快綫除外），在不同時段會加密列車班次，直至2024年1月1日。
九龍及新界區內多條巴士路線，包括20條九巴及兩條城巴路線，會加強服務或延長服務時間。九龍及新界區內分別有7條及1條專線小巴路線延長服務時間。
電車會延長服務至凌晨1時15分，並會因應乘客需求加強服務。天星小輪來往中環至尖沙咀航線，會延長服務至凌晨1時。
警方將於平安夜至聖誕節當日在港島及九龍實施人流安全管理措施及特別交通安排，以方便市民歡度佳節。
港島：
甲、人流安全管理措施
由於預計屆時將會有大批市民前往蘭桂坊，警方會在有需要時實施人潮管制。請市民耐心等候，聽從警方指示，有秩序進入該區。
警方勸喻市民不要攜帶噴霧劑前往蘭桂坊一帶範圍，或在該範圍內噴灑噴霧劑，以免對在場和附近人士造成危險。警方亦呼籲家長盡量不要攜帶幼童前往該區。
乙、封路
下列道路將於十二月二十四日下午二時至十二月二十五日上午五時封閉：
- 介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街
- 蘭桂坊
- 榮華里
- 和安里
- 介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街
- 安蘭街
視乎人潮情況，下列道路或會封閉：
- 介乎德己立街與閣麟街的士丹利街
- 介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街
- 介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街
- 介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街
- 介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街
- 擺花街
- 介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中
在交通改道措施完成後，警方將指示人群沿皇后大道中、德己立街、士丹利街、閣麟街及威靈頓街輪候。整條德己立街將會禁止車輛駛入。
為方便市民於子夜彌撒後離開聖若瑟堂，介乎堅尼地道與上亞厘畢道的花園道最右線將因應彌撒後的人流情況隨時封閉，供行人使用。
丙、路旁停車位暫停使用
位於以下道路的所有路旁停車位，將於12月24日下午1時至12月25日上午5時暫停使用：
- 近德己立街的士丹利街
- 安蘭街
- 介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街
九龍：
甲、人流安全管理措施
警方預計平安夜將有大批市民前往尖沙咀一帶慶祝，屆時警方會因應情況實施人流安全管理措施。
乙、封路和改道措施
第一階段(12月24日下午6時起)
下列道路將會封閉：
- 介乎梳士巴利道與紅磡道的紅磡繞道東行線及西行線
- 介乎梳士巴利道與都會道的紅磡繞道南行線及北行線
- 介乎康莊道與紅磡繞道的梳士巴利道南行線
- 介乎科學館道與九龍公園徑的梳士巴利道東行線及西行線，包括梳士巴利道東行線及西行線地底隧道
- 梳士巴利道東行線掉頭往梳士巴利道西行線的梳士巴利道掉頭支路
- 康運徑
- 麼地里
- 麼地道
- 麼地廣埸
- 加連威老廣埸
- 介乎漆咸道南與科學館道的加連威老道，專營巴士及專線小巴除外
- 介乎暢運道與梳士巴利道的漆咸道南南行線
- 介乎暢運道與加連威老道的漆咸道南南行線，專營巴士及專線小巴除外
- 介乎加連威老道與梳士巴利道的漆咸道南北行線
- 介乎加連威老道與彌敦道的加拿分道南行線及北行線
- 厚福街
- 金馬倫里
- 金馬倫道
- 堪富利士道
- 寶勒巷
- 赫德道
- 河內道
- 碧仙桃路
- 緬甸臺
- 棉登徑
- 白蘭軒道
- 中間道
- 介乎柯士甸道與梳士巴利道的彌敦道北行線
- 介乎加連威老道與梳士巴利道的彌敦道南行線
- 介乎廣東道與梳士巴利道的九龍公園徑南行線
- 介乎九龍公園徑與梳士巴利道的廣東道南行線
- 中港城公共運輸交匯處
- 亞士厘道
- 漢口道
- 樂道
- 海防道
- 宜昌街
- 北京道
- 博物館道
- 文化道
在上述封路期間，下列的交通改道將會實施：
- 沿紅磡道南行的車輛須由紅磡繞道駛至暢通路南迴旋處
- 沿都會道東行的車輛不准右轉入紅磡繞道南行
- 沿紅磡繞道南行的車輛須右轉入都會道西行
- 沿暢運道西行往漆咸道南的車輛須右轉入漆咸道南北行或直駛往柯士甸道西行，專營巴士及專線小巴除外
- 所有彌敦道南行的專營巴士須右轉入眾坊街西行或佐敦道西行
- 所有漆咸道南南行的專營巴士及專線小巴須左轉入加連威老道東行
- 沿佐敦道西行的車輛不准左轉入廣東道南行，車輛須直駛往雅翔道方向或左轉入匯民道南行
- 沿廣東道南行的車輛須於中港城對出掉頭駛入廣東道北行
- 沿九龍公園徑北行的車輛不准左轉入廣東道南行
- 沿梳士巴利道東行的車輛須左轉入九龍公園徑北行
- 沿九龍公園徑北行的車輛不准右轉入北京道
- 介乎彌敦道與加拿分道的加連威老道西行線將改為東行逆線行車，沿彌敦道南行的車輛將經指示左轉入加連威老道東行
- 沿科學館道行駛的車輛不准轉入麼地道及加連威老道
- 沿梳士巴利道南行近康莊道的車輛須駛往尖東
- 沿加連威老道東行的車輛須左轉入漆咸道南北行。
第二階段(12月24日下午6時30分起）
下列道路將會封閉：
- 介乎廣東道與梳士巴利道的九龍公園徑北行線
- 介乎廣東道與九龍公園徑的梳士巴利道東行線及西行線
- 天星碼頭巴士總站
應變階段
如有需要，下列道路亦會封閉：
- 介乎佐敦道與柯士甸道的彌敦道南行線及北行線
- 介乎庇利金街與彌敦道的寶靈街東行線
- 介乎德興街與彌敦道的德成街東行線
- 介乎柯士甸道與加連威老道的彌敦道南行線
- 松山道
- 山林道
- 介乎金巴利道與加連威老道的加拿分道
- 信義街
- 嘉蘭圍
- 介乎天文臺道與加連威老道的漆咸道南北行線
- 介乎彌敦道與天文臺道的金巴利道
- 金巴利街
- 介乎彌敦道與漆咸道南的加連威老道
- 介乎柯士甸道與九龍公園徑的廣東道南行線及北行線
- 柯士甸道西西行線掉頭往柯士甸道西東行線的柯士甸道西掉頭支路
- 往柯士甸道西迴旋處的柯士甸道西第一線
- 介乎柯士甸道西入口及博物館道出入口的柯士甸道西迴旋處
- 介乎佐敦道與柯士甸道西的雅翔道南行線及北行線
- 柯士甸道西東行線掉頭往柯士甸道西西行線的柯士甸道西掉頭支路
- 介乎華信街與紅樂道的紅鸞道
- 愛景街
- 建灣街
在上述封路期間，下列的交通改道將會實施：
- 沿彌敦道南行的車輛須右轉入佐敦道西行
- 沿佐敦道西行的車輛不准左轉入彌敦道南行
- 沿柯士甸道西行及覺士道南行的車輛不准駛入松山道
- 沿天文臺道行駛的車輛不准駛入金巴利街西行
- 沿庇利金街北行的車輛不准右轉入寶靈街東行
- 沿寶靈街東行的車輛須左轉入庇利金街北行
- 沿廣東道南行的車輛不准直駛，車輛須左轉入柯士甸道東行或右轉入柯士甸道西西行
- 沿柯士甸道西東行的車輛不准右轉，車輛須左轉入廣東道北行或直駛往柯士甸道東行
- 沿柯士甸道西東行及西行的車輛不准駛入柯士甸道西支路
- 沿佐敦道西行的車輛左轉入雅翔道南行後須轉入九龍站公共運輸交匯處
- 沿柯士甸道西西行的車輛須直駛往雅翔道高架道路
- 沿雅翔道南行駛入柯士甸道西迴旋處的車輛須左轉入柯士甸道西東行
- 沿紅鸞道西行的車輛須左轉入華信街
- 沿華信街行駛的車輛須右轉入紅鸞道東行
- 沿紅樂道南行的車輛不准左轉入紅鸞道東行
- 沿紅鸞道東行的車輛須左轉入紅樂道北行
丙、停車場暫停使用
在上述封路範圍內的停車場將暫停使用，直至道路重開為止。
以上特別交通安排實施期間，所有違例停泊的車輛將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被重複票控。
警方會視乎該區當時的交通及人潮情況實施上述交通安排。駕車人士應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。