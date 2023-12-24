聖誕2023｜平安夜港鐵通宵行駛 一文睇晒蘭桂坊尖沙咀封路安排

港鐵表示，為方便市民及旅客在聖誕外出歡度佳節，港鐵所有本地鐵路綫（不包括機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫來往羅湖或落馬洲站車程）以及輕鐵七條路綫（505，507，610，614P，615P，706 及751），將於平安夜及除夕夜通宵行駛，港鐵巴士506、K51及K54則會延長服務時間。另外，所有本地鐵路綫（機場快綫除外），在不同時段會加密列車班次，直至2024年1月1日。 九龍及新界區內多條巴士路線，包括20條九巴及兩條城巴路線，會加強服務或延長服務時間。九龍及新界區內分別有7條及1條專線小巴路線延長服務時間。



電車會延長服務至凌晨1時15分，並會因應乘客需求加強服務。天星小輪來往中環至尖沙咀航線，會延長服務至凌晨1時。 警方將於平安夜至聖誕節當日在港島及九龍實施人流安全管理措施及特別交通安排，以方便市民歡度佳節。

聖誕節港島特別交通安排

港島： 甲、人流安全管理措施

由於預計屆時將會有大批市民前往蘭桂坊，警方會在有需要時實施人潮管制。請市民耐心等候，聽從警方指示，有秩序進入該區。 警方勸喻市民不要攜帶噴霧劑前往蘭桂坊一帶範圍，或在該範圍內噴灑噴霧劑，以免對在場和附近人士造成危險。警方亦呼籲家長盡量不要攜帶幼童前往該區。 乙、封路

下列道路將於十二月二十四日下午二時至十二月二十五日上午五時封閉：

- 介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街

- 蘭桂坊

- 榮華里

- 和安里

- 介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街

- 安蘭街 視乎人潮情況，下列道路或會封閉：

- 介乎德己立街與閣麟街的士丹利街

- 介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街

- 介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街

- 介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街

- 介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街

- 擺花街

- 介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中 在交通改道措施完成後，警方將指示人群沿皇后大道中、德己立街、士丹利街、閣麟街及威靈頓街輪候。整條德己立街將會禁止車輛駛入。 為方便市民於子夜彌撒後離開聖若瑟堂，介乎堅尼地道與上亞厘畢道的花園道最右線將因應彌撒後的人流情況隨時封閉，供行人使用。 丙、路旁停車位暫停使用

位於以下道路的所有路旁停車位，將於12月24日下午1時至12月25日上午5時暫停使用：

- 近德己立街的士丹利街

- 安蘭街

- 介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街

聖誕節九龍特別交通安排