聖誕2023｜年收6000函件寄聖誕老人 香港郵政職員代筆40載逐封回覆

信封上的一句「聖誕老人收」，盛載多少童真和希冀。香港郵政每年收到約6,000封來自世界各地、寄給聖誕老人的信件和聖誕卡，署方在過去40年都安排職員，以聖誕老人身分逐一親筆回信，送上祝福。不論大朋友、小朋友，市民只要在信封寫上「聖誕老人收」和回郵地址，支付足夠郵資，便可以收到郵政聖誕老人的精心設計聖誕卡親筆回信。

小朋友近年較多望家人身體健康 郵務主任劉嘉紹及郵務員郭頌羚，今年繼續負起這項回信任務。劉嘉紹以聖誕老人身分回信超過十年，他說小朋友想收到的聖誕禮物大同小異，離不開玩具和電子產品，惟近年疫情肆虐，小朋友較多來信希望家人身體健康，也有小朋友許願世界和平。為讓寄件人適時收到回覆，郵政人員可能要每日處理數百回信，劉嘉紹形容這是開心事，每年11月和12月都期待。