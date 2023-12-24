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2023-12-24 12:11:10

聖誕2023｜年收6000函件寄聖誕老人 香港郵政職員代筆40載逐封回覆

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香港郵政每年收到約6,000封來自世界各地、寄給聖誕老人的信件和聖誕卡，署方在過去40年都安排職員，以聖誕老人身分逐一親筆回信，送上祝福。郵務主任劉嘉紹及郵務員郭頌羚，今年繼續負起這項回信任務。(政府新聞網)

香港郵政每年收到約6,000封來自世界各地、寄給聖誕老人的信件和聖誕卡，署方在過去40年都安排職員，以聖誕老人身分逐一親筆回信，送上祝福。郵務主任劉嘉紹及郵務員郭頌羚，今年繼續負起這項回信任務。(政府新聞網)

信封上的一句「聖誕老人收」，盛載多少童真和希冀。香港郵政每年收到約6,000封來自世界各地、寄給聖誕老人的信件和聖誕卡，署方在過去40年都安排職員，以聖誕老人身分逐一親筆回信，送上祝福。不論大朋友、小朋友，市民只要在信封寫上「聖誕老人收」和回郵地址，支付足夠郵資，便可以收到郵政聖誕老人的精心設計聖誕卡親筆回信。

香港郵政每年收到約6,000封寄給聖誕老人的信件和聖誕卡，有人許下聖誕願望，也有人分享生活點滴。(政府新聞網) 劉嘉紹以聖誕老人身分回信超過十年，每年都期待12月到來。(政府新聞網) 郭頌羚指，小朋友會在來信中分享生活瑣事，非常有趣。(政府新聞網)

小朋友近年較多望家人身體健康

郵務主任劉嘉紹及郵務員郭頌羚，今年繼續負起這項回信任務。劉嘉紹以聖誕老人身分回信超過十年，他說小朋友想收到的聖誕禮物大同小異，離不開玩具和電子產品，惟近年疫情肆虐，小朋友較多來信希望家人身體健康，也有小朋友許願世界和平。為讓寄件人適時收到回覆，郵政人員可能要每日處理數百回信，劉嘉紹形容這是開心事，每年11月和12月都期待。

亦有不少成人來信 家長當親子活動

郭頌羚第二度以聖誕老人身份回信，她說來信者除了許願，更會分享生活大小事。她曾收到小女孩來信，分享知道媽媽懷孕，即將當姊姊的喜悅。郭頌羚說，可以代聖誕老人回信，與來信者特別是小朋友交流，感覺非常有趣。她說，亦有不少成人來信，也有家長當作親子活動，與孩子一同製作聖誕卡或畫畫寄給聖誕老人，她自己也會畫畫回覆。
 

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