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2023-12-20 11:48:20

聖誕2023｜機管局料聖誕新年長假期每日客運量15萬人次 是疫情前約75%水平

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機管局料聖誕新年長假期每日客運量15萬人次　是疫情前約75%水平

機管局料聖誕新年長假期每日客運量15萬人次　是疫情前約75%水平

機管局預計，在聖誕新年長假期的客運量及航班量都會攀升，當中每日平均處理約15萬人次旅客，是疫情前約75%水平，每日可平均處理過千班航班。 

機管局機場運行執行總監姚兆聰預測聖誕及新年假期，以台北、上海及曼谷的客運航班最頻繁。其中預計每日平均約有70班來回香港及台北的航班，即不足一小時就有一班航班起飛或抵港。至於港人熱門旅遊地日本，預計每日平均約有44班來回香港及東京的航班。

料明年底恢復疫情前航運量

機管局表示，現時機場平均每日處理960班航班，已恢復至疫情前的80%水平，預計到明年底才完全恢復疫情前航運量。機管局認為此是各大城市機場面對的問題，當中增加航班的瓶頸，包括航空公司運力、航班及人手配合等。機管局又指在輸入勞工計劃中，在第1階段獲分2,800個配額，現時機管局已聘用超過1,000人，未來數月會陸續到港。 

另外，機管局在10月擴展無人駕駛拖車應用，運載來往一號客運大樓及T1中場客運廊的行李，已有41部拖車投入服務，其中37部負責運送客運航班行李，在應用後2個月內共處理約8,000個航班行李。機管局指，以往需要3名司機操作每架運送行李拖車，使用無人駕駛拖車相等節省超過100名人手，同時是「零意外」。

旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會）
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