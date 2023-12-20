聖誕2023｜機管局料聖誕新年長假期每日客運量15萬人次 是疫情前約75%水平

機管局預計，在聖誕新年長假期的客運量及航班量都會攀升，當中每日平均處理約15萬人次旅客，是疫情前約75%水平，每日可平均處理過千班航班。

機管局機場運行執行總監姚兆聰預測聖誕及新年假期，以台北、上海及曼谷的客運航班最頻繁。其中預計每日平均約有70班來回香港及台北的航班，即不足一小時就有一班航班起飛或抵港。至於港人熱門旅遊地日本，預計每日平均約有44班來回香港及東京的航班。

料明年底恢復疫情前航運量

機管局表示，現時機場平均每日處理960班航班，已恢復至疫情前的80%水平，預計到明年底才完全恢復疫情前航運量。機管局認為此是各大城市機場面對的問題，當中增加航班的瓶頸，包括航空公司運力、航班及人手配合等。機管局又指在輸入勞工計劃中，在第1階段獲分2,800個配額，現時機管局已聘用超過1,000人，未來數月會陸續到港。