聖誕2023｜民調：逾兩成市民計劃聖誕外遊 創16年新高

疫後市民外遊及北上消費潮持續，一項民調顯示逾20%市民計劃今個聖誕長假期外遊，比例創16年來新高。調查發現本港市民聖誕消費意欲止跌回穩，消費預算亦輕微上調，惟本地消費出現外流問題，加上57%市民指現時經濟環境較去年同期差，顯示市民對經濟發展的評估未許樂觀。

57% 市民指經濟環境較去年差

香港研究協會於12月4至14日隨機抽樣電話訪問1,060名18歲或以上市民，以了解對聖誕消費的意見。結果顯示有21%受訪者預料會「出外旅遊」，比去年升17個百分點，外遊比例創2008年調查以來新高；表示「留港度過」的佔56%（-23%），而表示「未決定」及「無意見」的則分別佔15%（+5%）及8%（+1%）。反映市民今年聖誕外遊意欲高漲，顯示因防疫限制被積壓的旅遊需求持續釋放，預料本地消費外流現象今年尤其明顯。