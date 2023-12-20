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2023-12-20 11:20:47

聖誕2023｜民調：逾兩成市民計劃聖誕外遊 創16年新高

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疫後市民外遊及北上消費潮持續，香港研究協會的民調顯示，逾20%市民計劃今個聖誕長假期外遊，比例創16年來新高。（路透社資料圖片）

疫後市民外遊及北上消費潮持續，香港研究協會的民調顯示，逾20%市民計劃今個聖誕長假期外遊，比例創16年來新高。（路透社資料圖片）

疫後市民外遊及北上消費潮持續，一項民調顯示逾20%市民計劃今個聖誕長假期外遊，比例創16年來新高。調查發現本港市民聖誕消費意欲止跌回穩，消費預算亦輕微上調，惟本地消費出現外流問題，加上57%市民指現時經濟環境較去年同期差，顯示市民對經濟發展的評估未許樂觀。

57%市民指經濟環境較去年差

香港研究協會於12414日隨機抽樣電話訪問1,06018歲或以上市民，以了解對聖誕消費的意見。結果顯示有21%受訪者預料會「出外旅遊」，比去年升17個百分點，外遊比例創2008年調查以來新高；表示「留港度過」的佔56%-23%），而表示「未決定」及「無意見」的則分別佔15%+5%）及8%+1%）。反映市民今年聖誕外遊意欲高漲，顯示因防疫限制被積壓的旅遊需求持續釋放，預料本地消費外流現象今年尤其明顯。

 

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消費意欲止跌回穩　36%市民料消費與去年相若

至於市民的消費意欲，有36%受訪者表示今年消費與去年「差不多」（+9%），表示「減少」的佔31%-11%），表示「增加」的佔21%-1%），顯示市民聖誕消費意欲有止跌回穩的跡象。

當問及受訪者今年會用多少錢慶祝聖誕時，合共有46%預計不多於1,000元（-8%），花費10002999元的共佔26%+6%），花3000元或以上的共佔11%-2%），「未決定」及「無意見」的合共佔18%+6%），數據顯示市民的聖誕消費預算有輕微上調。

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