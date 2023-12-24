聖誕2023｜舊衣Mix & Match 襯出綠色聖誕Party Look

煤氣公司與 THEi 香港高等教育科技學院及聖雅各福群會社企Green Ladies 合作舉辦「衣物達人Mix & Match X聖誕日式飾物製作」環保工作坊，教授穿搭技巧及製作日式聖誕飾物，賦予舊衣物新生命。

聖誕節、新年期間，不少市民添置新裝出席派對、遊玩「打卡」。有機構在聖誕前夕舉辦環保工作坊，由時裝設計課程的師生團隊親授聖誕Mix & Match穿搭技巧，並教導大家以舊衣物製作聖誕飾物，讓舊衣重生，過一個綠色聖誕。 近年，「快時尚」（Fast Fashion）、「即時時尚」（Real-time Fashion）大行其道，但也引起大眾關注其對環境的影響。聖誕前夕的「置裝」高峰期，煤氣公司、 THEi 香港高等教育科技學院，及聖雅各福群會的社企Green Ladies 合作舉辦環保工作坊，分享穿搭技巧及製作日式聖誕飾物，賦予舊衣物新生命，為可持續時裝出一分力。

時裝達人傳授配襯技巧 環保工作坊邀請THEi時裝設計課程師生團隊，以專業知識教導參加者穿搭技巧，例如善用家裡的衣物，配以聖誕印花單品作點綴，可以穿得時尚又應節。THEi時裝設計課程畢業生兼時裝達人KOL Rana，便即場示範配襯衣物技巧，她建議可作多層次穿搭：「同一件單品外搭毛衣、大褸，或者內襯T-shirt、背心，再簡單加上絲巾、頸鏈等配飾，甚至撞色襯搭注入新意，便可輕易轉換形象。」 另外，工作坊參加者以舊衣物製作日式聖誕飾物，參加者都覺得改造舊衣並沒想像中困難，很快便完成作品，而且非常實用，又表示日後會應用工作坊學習到的穿搭技巧，舊衣新穿，減少購買新衣。